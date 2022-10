Kanal nach Fäkalienstau beim Amtshof repariert

+ © Bohlken Ein Stück Abwasserleitung ist im Bereich des Burggrabens erneuert worden. © Bohlken

Harpstedt – Im Auftrag des Abwasserverbands hat die Firma Petershagen in dieser Woche jenen Kanal instandgesetzt, der die Abwässer aus dem Harpstedter Amtshof ableitet. Das Unternehmen erneuerte ein Stück Rohr im Bereich der Zufahrt. Der Grund: ein Fäkalienstau.

Um die Arbeiten ausführen zu können, war es nach Angaben des Bauamtes erforderlich, den Wasserspiegel des Burggrabens abzusenken und Wasser über den Umläufer in die Delme abzuleiten.

„Wegen einer Verdrückung im Rohr, eines ,Knicks’, hatten sich die Fäkalien in Richtung Amtshof zurückgestaut. Das machte sich in Form von Abwasser bemerkbar, das aus dem Schacht vorm Gebäude austrat. Der Abwasserverband stellte fest, dass die Leitung in Richtung Burgstraße/Amtsfreiheit eben wegen der Verdrückung ,zu" und daher nicht mehr funktionsfähig war. Bemerkt wurde das schon im Hochsommer“, erläuterte Bauamtsleiter Jens Hüfner auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die große Trockenheit mit geringen Niederschlagsmengen und die deshalb ausbleibende Frischwasserzufuhr seien der Grund dafür gewesen, mit der Reparatur zu warten. Fürs Erste seien die Abwässer einmal wöchentlich abgepumpt worden. Da sich die anfallenden Mengen in engen Grenzen hielten, habe diese Übergangslösung keinerlei Probleme bereitet.

Letztlich hätten dann im Zuge der Instandsetzung nur ein paar Meter Rohr erneuert werden müssen. Abwässer seien dabei nicht in den Harpstedter Burggraben geflossen – und wenn doch, dann bestenfalls in „minimalster“ Menge, betonte der Bauamtsleiter.