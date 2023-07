Alte Bohle in Stecho-Scheune erinnert an Harpstedter Junkernhof

Von: Jürgen Bohlken

Wirklich erstaunlich gut erhalten: die alte Bohle vom ehemaligen Junkernhof in der Stecho-Scheune. © Bohlken

Harpstedt – Die Bohle in der Ecke der Stecho-Scheune wirkt etwas unscheinbar. Gleichwohl handelt es sich dabei um das letzte Relikt des früheren Harpstedter Junkernhofes. Bis zu 470 Jahre hat es überdauert. Das Alter sieht man dem Holz nicht an. Alfred Horstmann aus Harpstedt hat die Bohle dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) überlassen, damit sie im touristischen Informationszentrum für die Nachwelt erhalten wird.

Der Junkernhof, auch der Adelige Hof genannt, befand sich am Standort der heutigen Landessparkasse und der ehemaligen Post. „Das 1552 vom Drosten Heinrich Schorff erbaute Haus ist nach Aufzeichnungen des Chronisten Rudolf Warnecke das älteste in Harpstedt gewesen“, betont Horstmann.

Feuersbrunst verschont Hofstelle

Der Große Brand von 1739, der weite Teile des Fleckens verwüstete, verschonte den Junkernhof zusammen mit der Mullstraße. Im Laufe der Jahrhunderte habe die Hofstelle viele Eigentümer gehabt, sagt Horstmann: „Die letzten drei Generationen hießen Sündermann.“ Der Eigentümer, der den Hof 1920 an die Ortsgemeinde verkaufte, wurde im Volksmund „Eschenbachs Dirk“ genannt. Dietrich Sündermann, so sein bürgerlicher Name, fand zugleich als letzter Nagelschmied Harpstedts Eingang in die Annalen der Heimatgeschichte.

Der Flecken ließ den Junkernhof 1921/22 abbrechen, „um die Burgstraße in Richtung Wildeshausen ausbauen zu können“, berichtet Horstmann. Das Holz aus dem Abbruchgebäude sei meistbietend verkauft worden. Gleiches gelte für das Mobiliar des letzten Besitzers.

So sah er mal aus: der Adelige Hof, auch Junkernhof genannt, den im ausgehenden Mittelalter der Droste Heinrich Schorff vom Hoyaer Grafen geschenkt bekam. Chronist Rudolf Warnecke vermutete, dass dieses Anwesen einst das Gut des Adelsgeschlechtes „derer von Harpenstede“ war, dem Harpstedt seinen Namen verdankt. © -

Deutlich sichtbar sind die Reste von vielen eingeschlagenen Nägeln. An deren viereckiger Form erkennt man, dass es sich um handgeschmiedete Nägel handelte.

Um zu erklären, wie Alfred Horstmann an die Holzbohle kam, die als Überbleibsel des Junkernhofes erhalten blieb, geht er in seiner eigenen Familiengeschichte zwei Generationen zurück: „Mein Großvater kaufte mehrere der alten Bohlen. Sie bildeten mit einer Stärke von fünf und einer Breite von 40 Zentimern in dem alten Haus wohl die Geschossdecke. Mein Großvater nutzte diese starken Bohlen als Unterlage für die Lagerung von Handelsdünger. Zu der Zeit wurden die verschiedenen Sorten Kunstdünger, wie man damals sagte, in 50-Kilogramm-Tüten gehandelt.“ Daran knüpft Alfred Horstmann sogar noch eigene Erinnerungen: „Diese Zeit des Düngerhandels dauerte bis in die 1960er-Jahre“, so der Harpstedter. Beim Abbruch eines Gebäudes, das zum Hof seiner eigenen Familie gehörte, fand er 1996 auf dem Dachboden eine der vom Junkernhof stammenden Bohlen. Und ebendiese fand als Exponat nun den Weg in die Stecho-Scheune.

Horstmann imponiert der gute Zustand: „Die Kanten sind zwar abgerundet, Schäden als Folge von Holzwurmbefall aber kaum zu erkennen. Deutlich sichtbar sind allerdings die Reste von vielen eingeschlagenen Nägeln. An deren viereckiger Form erkennt man, dass es sich um handgeschmiedete Nägel handelte“, erläutert der Harpstedter.

Er freue sich wirklich sehr darüber, „dass diese alte Bohle als letztes noch vorhandenes Teil des Junkernhofes“ jetzt einen „würdigen Platz“ im touristischen Informationszentrum der alten Stecho-Scheune an der Amtsfreiheit gefunden habe, bekräftigt Alfred Horstmann.