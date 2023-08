Als Ersatz für „CoJack Blues“ springt in Harpstedt „Guitars Deluxe“ in die Bresche

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Das vormalige Trio „Guitars Deluxe“ aus Wolfram Geißler, Thomas Schwenen und Ronald Geißler (von links) hat sich inzwischen in ein Quartett verwandelt: Claudio Betjemann (nicht im Bild) kam 2020 dazu. © Niederheide

Harpstedt – Ihren für Sonnabend, 19. August, 19 Uhr, auf der unteren Freistraße in Harpstedt geplanten Auftritt hat die Band „CoJack Blues“ abgesagt. Was die Gründe angeht, hielt sich ihr Frontmann Udo Rösner in einem Telefonat mit unserer Zeitung bedeckt; die seien persönlicher Natur.

Gleichwohl fällt das Hutkonzert unter freiem Himmel nicht ins Wasser, denn Ersatz ist bereits „engagiert“: Für „CoJack Blues“ springt die 1992 von den Brüdern und Gitarristen Ronald und Wolfram Geißler aus Bremen gegründete Combo „Guitars Deluxe“ in die Bresche. Zusammen mit dem Percussionisten Thomas Schwenen aus Syke spielten sie jahrelang in vielen Kulturkneipen und auf Open-Air-Events im ganzen norddeutschen Raum.

Vor gut drei Jahren avancierte das Trio zum Quartett. Der gemeinsame Freund und Bassist Claudio Betjemann aus Bremen wurde in die Band geholt. Das aktuelle Programm der Formation beinhaltet unter anderem Stücke unterschiedlicher Stilrichtungen von Carlos Santana, Eric Clapton, Al Di Meola, Larry Carlton, Stevie Wonder und anderen Künstlern. Von Blues über Fusion bis hin zu Soul ist also alles dabei. In der Vielfalt liegt für die Band die Würze – immer unter der Prämisse, dass die Gitarre zu ihrem Recht kommt.

Wegen begrenzter Platzzahl sind Tischreservierungen für das Freiluftkonzert am 19. August erforderlich und unter Telefon 04244/967 98 74 möglich. Als Veranstalter treten das „Liberty’s“, das Eiscafé Venezia und „Der kleine Weinladen“ auf.

Eintritt wird nicht erhoben. Zwischendurch geht allerdings der Hut durch die Reihen der Zuhörer – mit der Bitte, ihn mit Spenden für die Musiker zu „füttern“.