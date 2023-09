13 Neueinstellungen für Kitas in der Samtgemeinde Harpstedt

+ © Bohlken 13 neu eingestellte Kita-Fachkräfte haben Bürgermeister Yves Nagel (2.v.r.) und sein Allgemeiner Vertreter Frank kleine Kruthaup (4.v.r.) vorgestellt (in Klammern Beschäftigungsort und Eintrittsdatum). Vorn, v.l.: Erzieherin Lara Wesemann aus Prinzhöfte (Kita Dünsen, 1.8.), die Sozialpädagogische Assistentin (SPA) Hadil Khalel syrischer Herkunft aus Dünsen (Vertretung, 1.8.), Erzieherin Magdalena Voß (Harpstedter Kita Zwergnase, 15.8.), und SPA Anita Dulzon (Vertretung, 1.9.), beide aus Wildeshausen. Hinten, v.l.: SPA Stefanie Gartelmann, Harpstedt (Vertretung, 1.9.), die Erzieherinnen Kristin Schober, Dünsen (Zwergnase, 1.5.), Lisa Mutke, Neerstedt (Kita Colnrade/Jugendpflege, 1.9.), und Marlena Kaulfers, Winkelsett (Kita Waldburg, Harpstedt, 10.9.), die Heilpädagogische Fachkraft Ann-Christin Jokiel, Neerstedt (Waldburg, 1.5.), die Erzieherinnen Manuela Gießelmann, Dünsen (Kita Dünsen, 1.8.), und Heike Haake, Harpstedt (Vertretung, 1.10.), sowie SPA Sarah Oelve, Harpstedt (Zwergnase, 15.8.), und SPA Rica Noll, Wildeshausen (Zwergnase, 1.8.). © Bohlken

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jürgen Bohlken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Harpstedt/Dünsen/Colnrade – Sieben Erzieherinnen, fünf Sozialpädagogische Assistentinnen und eine Heilpädagogische Fachkraft hat die Samtgemeinde Harpstedt seit dem Frühjahr für die Kitas im Flecken sowie in Dünsen und Colnrade eingestellt. Manche arbeiten in Voll-, andere in Teilzeit. „Viele Kommunen würden sich über eine solche Personalausstattung glücklich schätzen“, sagt Amtshof-Chef Yves Nagel.

Gleichwohl bleibt die Samtgemeinde auf der Suche. Für den Krippenbereich in der Harpstedter Kita Zwergnase wird eine weitere Erzieherin benötigt.

Dafür, dass derart viel Personal neu hinzugekommen ist, gibt es verschiedene Gründe. Schwangerschaft gehört genauso dazu wie die Ausweitung des Betreuungsangebotes. „Auch für die letzte Krippengruppe, die wir in der Kita Zwergnase eröffnet haben, brauchten wir noch Personal“, erläutert Gitta Windhorst, Sachbearbeiterin im Personalamt.

„Im Mai haben wir eine Heilpädagogische Fachkraft eingestellt – für Christa Hildebrand, die aufgrund von Altersteilzeit ausgeschieden ist. Es gab einen gleitenden Übergang. Frau Hildebrand hatte die Zeit, die neue Kollegin einzuarbeiten, für die das wiederum sehr bereichernd war“, schildert Florian Gräwert, Einrichtungsleiter der Harpstedter Kita Waldburg.

Einzelne Schließungstage nicht komplett vermeidbar

„Vertretungskräfte suchen wir jederzeit“, bekräftigt Gitta Windhorst. Zwölf von insgesamt 67 Betreuungskräften in den sieben kommunalen Kitas, darunter vier neu eingestellte, tragen nun als Springer dazu bei, Engpässe zu überbrücken. Ihre Bedeutung ist gerade in Zeiten von Erkältungs-, Corona-, Grippe- und sonstigen Viruserkrankungswellen gar nicht hoch genug einzuschätzen. Schließungstage aufgrund zu vieler zeitgleicher Erkrankungen gelten zwar nach wie vor als selten in der Samtgemeinde Harpstedt, lassen sich aber nicht komplett vermeiden. „Das kommt vor, wenngleich wir alles Mögliche versuchen, um es zu verhindern“, sagt Windhorst.

Erst vor ein paar Tagen habe ich über den Kita-Info-Messenger die Eltern darüber informiert, dass wieder eine Krankheitswelle begonnen hat, Kinder teils krank in den Kindergarten kommen und dann natürlich andere anstecken. Die absehbare Folge: Fachpersonal fällt aus. Ich muss die Eltern jedes Jahr zu diesem Thema briefen und sie darauf hinweisen, achtsam zu sein und gegebenenfalls für eine Betreuung im häuslichen Umfeld zu sorgen, wenn es ihrem Kind nicht gut geht.

„Wir haben das Anfang des Jahres auch bei uns in der Waldburg erlebt. Die Krankheitswelle war damals einfach enorm“, erinnert sich Florian Gräwert. „Wenn wir für die Kita Zwergnase mit Betreuungszeiten bis 15 oder 16 Uhr einen Ausfall kompensieren müssen und eine Vertretung für den ganzen Tag brauchen, kann es schon schwierig werden. Da müssen dann die Kolleginnen einspringen und Überstunden machen. Alle sind bemüht, die Zeiten abzudecken“, versichert Gitta Windhorst.

„Der organisatorische Aufwand, um alles – auch unabhängig von Krankheit – am Laufen zu halten, ist insgesamt groß“, weiß Yves Nagel. Die Eltern riefen natürlich nicht „Hurra“, wenn eine Kita einen Tag schließen und auf die Schnelle eine alternative Betreuungslösung her müsse. „Das wissen sie ja nicht eine Woche vorher. Das kommt für gewöhnlich sehr kurzfristig“, kann der Amtshof-Chef Reaktionen zwischen Frust und Entrüstung gut nachvollziehen.

Eltern tragen eine Mitverantwortung

Dass Mütter und Väter eine Mitverantwortung tragen, verschweigt Florian Gräwert nicht: „Erst vor ein paar Tagen habe ich über den Kita-Info-Messenger die Eltern darüber informiert, dass wieder eine Krankheitswelle begonnen hat, Kinder teils krank in den Kindergarten kommen und dann natürlich andere anstecken. Die absehbare Folge: Fachpersonal fällt aus. Ich muss die Eltern jedes Jahr zu diesem Thema briefen und sie darauf hinweisen, achtsam zu sein und gegebenenfalls für eine Betreuung im häuslichen Umfeld zu sorgen, wenn es ihrem Kind nicht gut geht. Umsichtiges Verhalten macht es am Ende einfach aus. Dass die Eltern unter Druck stehen, weil sie Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen müssen, ist mir natürlich auch klar.“