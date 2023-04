Harpstedter am Nachmittag mit 2,56 Promille unterwegs

Von: Dierk Rohdenburg

Harpstedt – Ein 53-jähriger Harpstedter ist am Samstag volltrunken aus dem Verkehr gezogen worden.

Am Samstag, 29. April, gegen 15.45 Uhr wurde der Polizei eine mögliche Trunkenheitsfahrt auf der Harpstedter Straße von Harpstedt in Richtung Delmenhorst gemeldet. Der Fahrer eines VW-Crafter soll in Schlangenlinien unterwegs und auch teilweise in den Gegenverkehr geraten sein.

Eine Funkstreife konnte das Fahrzeug auf der Adelheider Straße in Delmenhorst kontrollieren. Die Atemalkoholkonzentration des 53-Jährigen aus Harpstedt betrug 2,56 Promille. Daraufhin erfolgten die Einleitung eines Strafverfahrens, eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines.