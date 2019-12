„Harmony’s“ würde gern wachsen

Chor plant „Zeitreise“-Konzert zum eigenen Werdegang

+ Nicht ganz vollständig sind hier die Mitglieder des Jugendchors „Harmony’s“ in ihren neuen T-Shirts. Hinten, von links: Laura Warns, Marie Bode, Niklas Mählenhoff, Malin Budzin und Kim Marie Decker. Vorn, von links: Anna Landsberg, Maren Hanuscheck und Janna Hellbusch. Amelie Uhlhorn fehlt auf dem Bild. Foto: Hanuscheck

Harpstedt – Am dritten Adventssonntag, 17 Uhr, mischen sie im weihnachtlichen Konzert der Musikgruppen und Chöre in der Christuskirche mit. Ob eine gemeinsame Silvesterparty zustande kommt, steht noch in den Sternen. Für November 2020 planen sie ein Konzert, in dem sie ihren Werdegang als „Zeitreise“ Revue passieren lassen.