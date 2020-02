Harmonischer Wechsel an der Vereinsspitze

TSV Ippener: Nicole Pleus übernimmt den Vorsitz von Jens Riese

+ Vorsitzender Jens Riese (M.) verabschiedet sich vom Posten des Vorsitzenden des TSV Ippener. Seine Nachfolgerin Nicole Pleus (2. v.l.) wurde einstimmig gewählt. Als zweiter Vorsitzender rückt Marcel Trojan (l.) nach. Wiedergewählt wurden die Rechnungsführerin Michaela Lehmkuhl und Geschäftsführer Ingo Stark. Fotos: Jysch

Groß Ippener - Von Rainer Jysch. Mit gemischten Gefühlen hat sich am Freitagabend der langjährige Vorstandsvorsitzende Jens Riese beim TSV Ippener aus seinem Amt verabschiedet. „Ich möchte aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten und auch Verantwortung abgeben“, begründete er seinen Schritt. Ziel sei es auch, den Vorstand zu verjüngen, so der 55-Jährige. Es war die zehnte und zugleich letzte Jahreshauptversammlung, die Riese leitete. 50 der insgesamt 365 Mitglieder des Vereins waren der Einladung in Wülfers Gasthaus gefolgt und spendeten Riese einen lang anhaltenden Applaus für seine geleistete Arbeit. Weit mehr als 20 Jahre hatte er sich beim TSV eingebracht, wie die zweite Vorsitzende, Nicole Pleus, in ihren Dankesworten hervorhob.