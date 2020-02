„hanseSWINGproject“ tritt auf

Jazzquintett präsentiert George-Gershwin-Programm

+ Das „hanseSWINGproject“ spielt am Sonntag. Foto: M. Schneider

Harpstedt – Das Jazzquintett „hanseSWINGproject“ tritt am Sonntag, 23. Februar, ab 17 Uhr in der Christuskirche in Harpstedt auf. Die Musiker präsentieren laut Ankündigung ihr Programm „Gershwin – and the living is easy“, das den amerikanischen Komponisten George Gershwin in den Fokus rückt.