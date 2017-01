Amtmannsweg: Buchen und Eichen müssen gefällt werden

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Die Standfestigkeit der alten Buchen und auch einiger Eichen am Amtmannsweg zwischen Redekerweg und Kindergarten ist mittlerweile nicht mehr gewährleistet. Voraussichtlich zwischen Mitte und Ende Februar werden Fällungen ausgeführt, wofür es einer ein- oder zweitägigen Sperrung der Straße bedarf. Ein Kahlschlag sei keineswegs vorgesehen, betonte Eberhardt Guba, Leiter der Revierförsterei Harpstedt, am Donnerstagabend im Bau- und Wegeausschuss des Fleckens.

Bäume, die über 130 oder teilweise sogar über 160 Jahre alt seien, hätten altersbedingt an Standfestigkeit eingebüßt. Schäden am Wurzelwerk führte Guba auch auf Tiefbaumaßnahmen an der Straße zurück.

Es gab bereits einige beunruhigende Vorfälle. Am 17. Januar 2016 stürzte eine Eiche am Amtmannsweg auf ein Haus. Wie sich gezeigt habe, seien „kaum noch Wurzeln vorhanden“ gewesen, erläuterte Guba.

+ Ein Blick auf den Wurzelteller der umgekippten Eiche. „Da waren kaum noch Wurzeln vorhanden“, so Revierförster Eberhardt Guba.

Der Revierförster erwähnte einen noch dramatischeren Unfall aus dem Jahr 2015, der leicht einen tödlichen Ausgang hätte nehmen können. Aus großer Höhe war ein dicker Ast einer Buche nahe dem Kindergarten „Waldburg“ auf einen Schlepper der Gemeinde gestürzt. Der Fahrer habe sehr viel Glück gehabt. Ein weiterer Ast sei mitgerissen worden und habe sich „wie eine Hand über den Trecker“ gelegt. „Der Mann kann dem Baum dankbar sein, dass der ihm sozusagen das Leben gerettet hat“, sagte Guba. Der Unfall sei die Folge eines Trockenbruchs gewesen.

Dazu könne es vor allem bei großen Bäumen kommen, die im Sommer „Trockenstress“ ausgesetzt seien. „Das Wasser wird nicht mehr ausreichend nach oben transportiert. Dadurch lässt die Elastizität nach, und das Geäst wird spröde. Wie spröde Knochen“, erläuterte der Revierförster. Wenn das Gewicht der voll belaubten Äste zu hoch werde, dann sei eben mitunter Trockenbruch die Folge.

Die Kronen der Baumreihe direkt am Amtmannsweg, darunter ein paar große Eichen, hätten sich zum Licht hin ausgerichtet, so dass viel Gewicht auf einer Seite laste. Hinzu kämen Schäden an den Wurzeln.

„Das tut mir selbst in der Seele weh“

Die nötigen Fällungen beträfen „in der Masse“ den Bereich zwischen Waldrand und Rad-/Fußweg. „Wir werden uns vor allem darauf fokussieren, die großen, alten Buchen rauszunehmen“, kündigte Guba an. „Das tut mir selbst in der Seele weh, weil das wirklich tolle Bäume sind“, räumte er ein. Die davon ausgehende Gefahr sei aber einfach zu groß. Neben den Buchen müssten auch Eichen direkt an der Straße mit einseitig ausgerichteten Kronen, sogenannten „Fahnenkronen“, gefällt werden.

Dass die Begutachtung des Zustandes der Bäume ein schwieriges Unterfangen ist, verschwieg der Förster nicht: „Man sieht ihnen nicht an, was sie für Wurzeln haben.“ Ultraschalluntersuchungen wären eine Option, seien aber „wahnsinnig teuer“ und kämen angesichts des Umstandes, „dass wir hier über vielleicht 50 bis 60 Bäume reden“, nicht in Betracht. „Wir machen die Begutachtung visuell. Wir schauen, ob tote Äste in den Bäumen sind und die Kronen Auffälligkeiten aufweisen“, so der Förster.

Er habe keineswegs vor, alles „wegzukloppen“. Da die Bäume in einem Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet (FFH) lägen, habe die Forst die Maßnahme natürlich mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Es habe einen Ortstermin – auch mit Beteiligung von Bauamtsleiter Jens Hüfner – gegeben. Die Naturschutzbehörde habe Vorgaben für Ersatzpflanzungen gemacht. „Da sollen standortheimische Sträucher hin. Etwa Weißdorn oder Schlehe“, erläuterte Guba.