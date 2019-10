Hamburger verursacht mit 2,35 Promille Unfall auf der A1

Groß Ippener/Wildeshausen – Zwei Leichtverletzte und rund 20 000 Euro Sachschaden hat nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 19 Uhr ein unter Alkoholeinwirkung verursachter Verkehrsunfall auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Richtung Osnabrück gefordert. Ein 47-Jähriger aus Hamburg, der die Fahrbahnverschwenkung nach links eingangs der Baustelle nicht rechtzeitig wahrgenommen hatte, war mit seinem Wagen geradeaus weitergefahren und gegen das Heck eines Autos geprallt, den ein 52-Jähriger aus Bremen lenkte. Daraufhin schleuderten beide Fahrzeuge in den abgesperrten Baustellenbereich. Dort blieben sie liegen.

Der Bremer sowie seine 53-jährige Beifahrerin kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Verursacher sturzbetrunken war. Er musste „pusten“. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von sage und schreibe 2,35 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst – und der Führerschein des 47-Jährigen beschlagnahmt. Auf den Promillesünder kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung zu. Die beiden an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten laut Polizeibericht abgeschleppt werden. boh