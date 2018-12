Halbstündiges Postengerangel

HARPSTEDT - Mit Beginn kommenden Jahres tritt die Samtgemeinde Harpstedt dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) als Mitglied bei. Damit darf sie dann auch in der Verbandsversammlung mitreden. Bürgermeister Herwig Wöbse und Ratsmitglied Hans-Hermann Lehmkuhl (CDU) werden diesem Gremium als Vertreter angehören. Deren Abwesenheitsvertreter sind der Erste Samtgemeinderat Ingo Fichter (für Wöbse) und SPD-Ratsherr Klaus Stark (für Lehmkuhl).

Geschlagene 33 Minuten dauerte es, bis dieser weit oben auf der Tagesordnung stehende Punkt – und damit ein Gerangel um Posten – am Donnerstagabend im Samtgemeinderat „durch“ war.

Die Grünen zettelten im Hotel „Zur Wasserburg“ eine Diskussion darüber an, ob der Erste Samtgemeinderat als Abwesenheitsvertreter des Hauptverwaltungsbeamten (HVB), also des Bürgermeisters, für die Verbandsversammlung „gesetzt“ ist. Die OOWV-Satzung sehe das nämlich so nicht zwingend vor. Folglich könne auf diesen Posten auch optional ein Ratsmitglied gewählt werden.

Die Verwaltung sah das gänzlich anders. Sie berief sich auf §81 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. Für Ingo Fichter gab es an der Auslegung keinen Zweifel: „Wenn der HVB Vertreter ist, ist sein Abwesenheitsvertreter der Erste Samtgemeinderat.“

Hartmut Post (CDU) sprach sich dagegen aus, einen Beschluss mitzutragen, der eventuell nicht rechtmäßig wäre.

Die Grünen schlugen gleichwohl ihr Fraktionsmitglied Uwe Cordes als Abwesenheitsvertreter des Bürgermeisters vor. Sie scheiterten bei sieben Für- an zehn Gegenstimmen (zudem gab es sieben Enthaltungen). Für Ingo Fichter als HVB-Abwesenheitsvertreter votierten neun von 24 anwesenden Ratsmitgliedern – genug angesichts von „nur“ fünf Gegenstimmen und zehn Enthaltungen. „Das ging ja schon gut los“, ahnte der Ratsvorsitzende Stefan Pleus (CDU), dass der Sitzungsabend lang werden würde. - boh