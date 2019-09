Sie haben den Blues im Blut

Fünf Bands warten am 2. Oktober in Colnrade mit einem schwerpunktmäßig „bluesigen“ Programm auf. Fotos: Veranstalter/Collage: Bohlken

Colnrade - Von Jürgen Bohlken. 36 Bands hatten sich für das Open-Air-Revival in Colnrade beworben. Fünf werden am Mittwoch, 2. Oktober, ab 18 Uhr das Festivalgelände von Kai-Jannes („Wuzel“) Dey an der Hauptstraße 55 rocken. Keine der Bands verlangt Gage. Gleichwohl fällt der Eintrittspreis (nur Abendkasse) mit 20 Euro höher aus, als es sich „Wuzel“ gewünscht hätte. Als Veranstalter sah er sich aufs Neue mit einem alten, von früher bekannten Problem konfrontiert: Behördliche Auflagen verursachen unerwartete Kosten. Er wolle an dem Open-Air-Revival nichts verdienen, beteuert Dey. Finanziell tragen soll sich das Event, das um 2 Uhr am „Tag der Deutschen Einheit“ ausklingt, aber natürlich schon. Dass es zustande kommt, ist laut Dey sicher.

Mit dabei sind „The Blue Lights“, eine Band, die sich an der Musikschule des Landkreises Oldenburg gefunden hat – ehrgeizig, cool, dabei humorvoll. Vor allem aber jung: Die Mitglieder, allesamt Teenager, kommen aus Wildeshausen und Umgebung. Sie spielen Rock, Pop und Blues, covern Klassiker, haben überdies bereits einen eigenen Song „im Gepäck“, zu dem es demnächst ein Musikvideo geben wird.

Electric Blues mit „Harp- und Saxofon-Power erster Güte“ verspricht die „Sun House Blues Band“ beim Open-Air-Revival auf die Bühne zu bringen. Sie serviert mit Leidenschaft einen Cocktail aus Rhythm and Blues, Blues, Swing, Soul und Funk, verheißt ein abwechslungsreiches Programm mit gecoverten Songs von B. B. King, The Commitments, Johnny Guitar Watson, Robben Ford und anderen. Auch die legendären „Blues Brothers“ kommen im Repertoire zu Ehren.

Die Dritte im Bunde, die „Grolloo Blues Connection”, eine „tendenziell blueslastige“ Verbindung von Mitstreitern der Bands „Beggars Banquet” (Vechta) und „Wohnzimmerkonzert” (Wildeshausen), spielt in wechselnden Besetzungen. Gerade dadurch, so die Formation, ergäben sich spannende Möglichkeiten, die Musik den Gegebenheiten anzupassen. Die Combo klingt mal hart, mal sanft, mal kraftvoll, mal gefühlvoll, mal „elektrisch elektrisierend“, mal akustisch leise. Das Repertoire fußt auf eingängigen Tracks von B. B. King, Ray Charles, Eric Clapton, David Lindley und anderen, beinhaltet Blues-Adaptionen auch in souligen oder jazzigen Arrangements und steckt überhaupt voller Überraschungen. Da kriegt auch schon mal ein modifiziertes Stück der Beatles den „Blues“ (verpasst). Die „Connection“ setzte sich unter 30 Bands im 24. Bremer Schulrockfestival durch, spielte im Finale 2017 vor über 500 Zuhörern, mischte 2018 beim „Ziegelei Open Air“ sowie – in Hannover – bei der „Fête de la Musique“ mit und punktete in diesem Jahr mit Auftritten auf dem Stadtfest in Oldenburg sowie dem Gildefest in Wildeshausen.

Zum Line-up in Colnrade gehört ebenso „ReXout“ aus Hude. Die Band formierte sich 2013 aus einer Partylaune heraus. Sie covert Songs von Roger Chapman, Herman Brood, ZZ Top und vielen anderen Interpreten aus Blues und Rock. Sie streut aber auch gern mal den „Red House Blues“ ins Live-Programm ein, das im Übrigen zu etwa einem Drittel aus eigener Feder stammt. „Egal, welchen Song von wem wir covern – es ist beziehungsweise es wird daraus ,ReXout’“, konstatiert die Combo selbstbewusst.

Ein Revival des Colnrader Open Air verdiente diesen Namen nicht, wenn nicht auch „Steamin’ 55“ mitmischte. Diese Combo ist sozusagen als „Hausband“ gesetzt. „Wuzel“ gibt – wie gewohnt – am Schlagzeug den Takt vor. „Steamin’ 55“ wird als Sessionband am 2. Oktober beweisen, dass den Mitgliedern der Blues im Blut liegt, und spielt nahezu in der Ur-Besetzung.