„Guter Freund“ hat am Dienstag Geburtstag

Originelle Anspielung auf Jesus / Weihnachtsfeier der Oberschule erstmals ohne festes Thema

+ Mit Tanz, Musik, einem Sketch und mehr bereicherten Schülerinnen und Schüler die Weihnachtsfeier. Fotos: Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Pastor Timo Rucks erzählte am Freitagmorgen in der Christuskirche von einem guten Freund, der ihn sogar schon vor seiner eigenen Geburt gekannt habe. Der Betreffende habe ihn sein ganzes Leben hindurch begleitet und ihn auch schon mal auf Fehlverhalten hingewiesen. Mit seinem Vater sei indes nicht zu spaßen; ihm gegenüber empfehle sich ein ehrfürchtiges Auftreten. Als Rucks verriet, sein guter Freund habe am Dienstag Geburtstag, „und ich bin eingeladen“, wusste die ganze Oberschule Harpstedt, wer gemeint war. Obgleich der Name Jesus unausgesprochen blieb. Geschickt ließ der Pastor ein wenig Werbung für das Krippenspiel am Heiligen Abend, 15 Uhr, in der Christuskirche und den 23-Uhr-Gottesdienst bei Kerzenschein in seine Ansprache einfließen.