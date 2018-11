Grundstück soll möglichst voll erschlossen sein

Colnrade - Von Jürgen Bohlken. Die Samtgemeinde verabschiedet sich endgültig von der Option Anbau und wird die Raumnot im Colnrader Feuerwehrhaus stattdessen mit einem Neubau lindern. Sie erwartet allerdings von der Gemeinde Colnrade ein geeignetes, voll erschlossenes Baugrundstück einschließlich der begleitend erforderlichen Bauleitplanung. Eine entsprechende Beschlussempfehlung hat am Donnerstag der Finanzausschuss befürwortet.

René Brehmer (CDU) zeigte sich etwas irritiert: „Dann ist die Messe ja schon gelesen?!“ Eigentlich habe die Samtgemeinde doch erst im Gespräch abklären wollen, wie die Colnrader Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann zu der Forderung nach einem voll erschlossenen Grundstück stehe. Der Finanzausschuss fasse ja nur eine Beschlussempfehlung und keinen Beschluss, bekam Brehmer zur Antwort.

Das Gespräch mit der Colnrader Bürgermeisterin soll jedenfalls noch geführt werden. Da Wilkens-Lindemann, so Verwaltungschef Herwig Wöbse, aktuell in Afrika weile, fällt der bereits vereinbarte – späte – Termin auf den 5. Dezember. Ob es dabei bleibt, soll sich an diesem Sonnabend entscheiden.

Es gehe jetzt „nur noch um Kleinigkeiten“, äußerte sich Heinz-Jürgen Greszik (SPD). An der Notwendigkeit, auf einem neuen Grundstück einen Neubau zu errichten, gebe es keinen Zweifel mehr. Die Frage, ob die Samtgemeinde ein voll erschlossenes Grundstück bekomme, sei nicht entscheidend.

Horst Hackfeld (HBL) sah das ein bisschen anders. Seine Meinung: „Colnrade sollte das Grundstück ,lastenfrei’ zur Verfügung stellen.“ Die Beckelner Brandschützer hätten seinerzeit gewährleistet, dass keine Kosten im Zusammenhang mit der Baufläche bei der Samtgemeinde verblieben. Für sie wäre es „ein Schlag ins Gesicht“, wenn nun bei den Colnradern anders verfahren würde. Hackfeld erinnerte zudem daran, dass die Samtgemeinde nicht vorhabe, „ein Schloss entstehen zu lassen“. Er richtete das Augenmerk gen Apelstedt. Dort sei ein neues, „richtig schön zweckmäßiges“ Feuerwehrhaus gebaut worden. „Das sollte sich unsere Verwaltung mal anschauen und vielleicht auch mit der Stadt Bassum Kontakt aufnehmen.“

Die CDU-Fraktion befürwortet nach Angaben von Stefan Pleus ebenfalls einen Neubau. Sie tue sich allerdings immer noch schwer mit der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von einer Million Euro im Haushaltsentwurf 2019 (für 2020). „Die hätten wir doch gern etwas niedriger gesehen.“

Uwe Cordes (Bündnis 90/Die Grünen) fand die ursprüngliche Beschlussempfehlung der Verwaltung, wonach die Option Neubau „weiterverfolgt“ werden soll, „zu unverbindlich“. Sein Verbesserungsvorschlag, die Variante Neubau „ist umzusetzen“, erntete keinen Widerspruch.