TenneT plant Info-Zentrum in Klein Henstedt

Ein Info-Zentrum will Netzbetreiber TenneT hier realisieren.

Prinzhöfte - Bereitschaftswohnen ist im Gewerbegebiet Simmerhausen künftig ausgeschlossen – und die Beschlussfassung über eine etwaige Erhöhung der Grundsteuerhebesätze für die Gemeinde Prinzhöfte vertagt. Im Rat klang am Donnerstag außerdem an, Netzbetreiber TenneT plane in Klein Henstedt ein Info-Zentrum.