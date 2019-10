Grundsteuer geht rauf auf 400 Prozent

Harpstedt – Weil er seinen Job, das Pendeln zwischen Harpstedt und Bremen sowie seine familiären Verpflichtungen nur schwerlich mit den Repräsentationsaufgaben für die Gemeinde (etwa anlässlich von Seniorengeburtstagen) unter einen Hut bekommt, ist Klaus Budzin (SPD) als stellvertretender Bürgermeister des Fleckens Harpstedt abgetreten. Der Rat wählte am Dienstagabend einstimmig auf Vorschlag der SPD den Sozialdemokraten Matthias Hoffmann (61, Fotograf) zu seinem Nachfolger. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Budzin verwies auf eine zurückliegende Absprache, nach der von vornherein vorgesehen war, dass er das Amt nur bis zur Mitte der Wahlperiode wahrnehmen werde. Er machte auch im Verwaltungsausschuss Platz für Hoffmann als Nachfolger. Grund: Wer stellvertretender Bürgermeister werden will, muss dem VA als Beigeordneter angehören. Für die Unterstützung, die er erfahren habe, dankte Budzin der Verwaltung und Bürgermeister Stefan Wachholder. Letzterer habe, wie der SPD-Ratsherr etwas augenzwinkernd anmerkte, „für mich einen geilen Job gemacht“.

Die Sitzung im Hotel „Zur Wasserburg“ begann mit einer Minute des stillen Gedenkens an den im Juli verstorbenen Ratsherrn Uwe Cordes. Als dessen Nachfolgerin rückte – die förmlich verpflichtete – Melanie Bühnert in den Fleckenrat. Sie übernahm zugleich den Vorsitz der Grünen-Fraktion und wird als Beigeordnete ebenso dem VA angehören, dem zweitwichtigsten Gremium der Gemeinde.

Die Nachrückerin beteiligte sich sogleich an der politischen Diskussion. Das einzige Sachthema des Abends war die Anhebung der Grundsteuer A und B um jeweils 50 Prozentpunkte auf 400 Prozent, die mit zehn Fürstimmen (bei 13 anwesenden Ratsmitgliedern) durchging. Die Grünen waren zuvor mit ihrem Antrag, es bei einer Erhöhung auf 380 Prozent zu belassen, klar gescheitert. Nur sie selbst votierten – bei zwei Enthaltungen und neun Gegenstimmen dafür. Rolf Ranke (HBL) nannte die Erhöhung „nicht schön, aber notwendig“. „Für mich bedeutet das Mehrkosten von 9,48 Euro pro Quartal, was in etwa zwei Weizenbier entspricht“, rechnete Horst Hackfeld (HBL) vor. Bezogen auf alle Veranlagungsfälle betrage die jährliche durchschnittliche Mehrbelastung 30,05 Euro bei der Grundsteuer A und 42,23 Euro bei der Grundsteuer B, so Gemeindedirektor Ingo Fichter. Angesichts anstehender Investitionen der Samtgemeinde in Millionenhöhe (an deren Finanzierung der Flecken über die Umlage beteiligt ist), wäre es nach Ansicht von Stefan Wachholder „fahrlässig“, auf die – 2020 greifende – Anpassung zu verzichten. Erwünschte sich, dass andere Mitgliedskommunen dem Beispiel folgen; zu jammern, sie hätten kein Geld, und dann auf Samtgemeindeebene Investitionen einzufordern – das passe jedenfalls nicht zusammen. Hermann Schnakenberg (SPD) nannte die Aufstockung um 50 Prozentpunkte einen noch moderaten Schritt, „um leisten zu können, was wir leisten wollen und müssen“. Eigentlich, so äußerte er sich, „hätten wir sogar noch ein bisschen höher rangehen müssen“. Die Öffentlichkeit interessierte die Erhöhung offenbar nicht die Bohne. Zuhörer gab es nicht. boh