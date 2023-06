Kontinuität in der Harpstedter Grundschulleitung?

Von: Jürgen Bohlken

Woldemar Schilberg wird die neuen ersten Klassen und die Basisklasse als kommissarischer Schulleiter begrüßen. © -

Harpstedt – „Das Land hat einen langen Atem“, bemerkt Ufke Janssen lakonisch. In der Frage, wer sein Nachfolger als Rektor der Grundschule Harpstedt wird, gebe es noch keine Gewissheit.

Mit Ablauf des Schuljahres beginnt für den 65-Jährigen und zugleich für seine Frau Julia aus dem Lehrerkollegium der Ruhestand. Die Grundschule Harpstedt verabschiedet am Dienstag, 4. Juli, 10.15 Uhr, neben den Janssens mit Marika Krone, Patricia Beutling und Marlene Lippok sogar noch drei weitere Lehrkräfte. Letztere hat sich nach Ostfriesland versetzen lassen. Diese Region leidet bekanntlich besonders unter Lehrermangel.

Er habe noch viel Energie, aber keine konkreten Pläne für den Ruhestand, sagt Ufke Janssen. Archivfoto: Bohlken © -

Ufke Janssen geht aktuell davon aus, dass fünf oder sechs Neuzugänge das Harpstedter Grundschulkollegium verstärken werden, zumal im Schuljahr 2023/24 eine Klasse mehr zu unterrichten ist. Vier der hinzukommenden Kräfte, durch die Bank Lehrerinnen, kenne er bereits.

Die Einschulungsfeier für die künftigen Erstklässler am Sonnabend, 19. August, wird zweigeteilt: Um 10 und 11 Uhr begrüßt Woldemar Schilberg (47, aus Wildeshausen), bislang Konrektor, die Abc-Schützen. Nach unserer Zeitung vorliegenden Informationen soll er der einzige Bewerber auf die Rektorenstelle gewesen sein, die als Folge der Pensionierung von Ufke Janssen vakant wird. Somit spricht einiges für Kontinuität in der Leitung der Grundschule Harpstedt. „Abgeklärt“ sei hingegen bereits, dass Schilberg die Schulleitung vorerst kommissarisch übernehme, verrät Janssen. Seit 2015 bilden beide sozusagen die Doppelspitze der Grundschule Harpstedt.

„Die letzten acht Jahre waren die beste Zeit in meinem Berufsleben. Ich habe immer ein tolles, fleißiges, zugewandtes Kollegium an meiner Seite gehabt“, blickt der Noch-Rektor, auch Ehemann, zweifacher Vater mittlerweile erwachsener Kinder und Großvater eines in Helsinki lebenden Enkelkinds, zufrieden zurück. Was die größte Herausforderung in Harpstedt gewesen sei? „Ich habe jetzt keine Lust, Corona zu sagen“, erwidert Janssen schmunzelnd. Seine Antwort auf die Frage lässt erahnen, dass es wohl nicht immer leicht fiel, die Pandemie-Auswirkungen auf das Schulleben im Spannungsfeld der Interessen zu händeln. „Letztlich war"s dann doch eher ein gefühlter Druck. Die Situation war halt fremd“, sagt er.

Viel Lob, aber auch Kritik an Schulträger

Die Samtgemeinde Harpstedt als Schulträgerin bedachte der in Aschenstedt wohnhafte Rektor in der Vergangenheit oft mit Lob, gelegentlich aber auch mit Kritik. Sein Bericht in einer gut vier Monate zurückliegenden Schulausschusssitzung dürfte der Politik noch in den Ohren klingen. Dort hatte er eine ganze Reihe von seiner Ansicht nach nötigen, aber nicht abgearbeiteten Instandsetzungsmaßnahmen in und an der Grundschule Harpstedt aufgezählt. Nach wie vor erscheint ihm die Art und Weise, in der sich die Kommune um das Abstellen von Mängeln kümmert, „ein bisschen behäbig“. Das sei „eigentlich schade“, denn die Grundschule sei ein „schönes Gebäude“ auf einem großartigen Gelände.

Schule wird durchgängig vierzügig

Janssens Fazit zu seiner Harpstedter Zeit fällt gleichwohl positiv aus. „Mal abgesehen von ein paar Kleinigkeiten, habe ich mit dieser Stelle wirklich Glück gehabt“, urteilt der 65-Jährige, der auch schon vor 2015 Leitungsaufgaben an Grundschulen wahrnahm: von 1992 an als Konrektor in Kirchhatten, von 1995 bis 2012 als Rektor in Neerstedt und von 2012 bis 2015 als Schulleiter in Sandkrug. Auf die Frage nach etwaigen Plänen für den Ruhestand entgegnet er: „Ich habe noch sehr viel Energie, weiß aber momentan noch nicht, wo die künftig bleiben wird.“

Nach dem Ende der Sommerferien erreicht die Grundschule Harpstedt eine durchgängige Vierzügigkeit. Die Mädchen und Jungen, die am 19. August begrüßt werden, verteilen sich auf vier erste Klassen und die Basisklasse (Schulkindergarten).