Grundsanierungsbedarf an der Minigolfanlage

Harpstedt - Löcher im Nadelfilzbelag auf den Bahnen lassen schon länger Sanierungsbedarf an der Minigolfanlage am Tielingskamp in Harpstedt erkennen.

Auch das Kassenhäuschen sei in keinem guten Zustand, und „die Pflasterung der Zuwegung müsste aufgenommen und neu verlegt werden“, heißt es in einem Schreiben, das der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV), Hermann Schnakenberg, Ende November 2016 an Flecken und Samtgemeinde geschickt hat. Darin beantragt der Verein kommunale Zuschüsse für eine Grundsanierung. Die Kosten sind bereits ermittelt. Der VVV rechnet mit Gesamtaufwendungen von rund 39 000 Euro.

Etwa 23 .000 Euro erfordere die Sanierung der Bahnen mitsamt der Hindernisse. Mit ungefähr 11. 000 Euro schlügen Zimmererarbeiten an der Gerätehütte zu Buche und mit roundabout 5 .000 Euro die Erneuerung der Pflasterung und „Herstellung von Einzelfundamenten“. Maximal 10. 000 Euro könnte der VVV als Eigenanteil bereitstellen, lässt sich Schnakenbergs Antrag entnehmen.

Das Thema geht nun in die politische Beratung. Der Ausschuss des Fleckens für Kultur, Freizeit und Partnerschaften befasst sich am Montag, 27. Februar, in seiner 19 Uhr-Sitzung im Hotel „Zur Wasserburg“ mit dem VVV-Antrag. Die verwaltungsseitig erarbeitete Beratungsvorlage beinhaltet ein mögliches Finanzierungsmodell. Danach würde der VVV 9 .000 Euro bereitstellen; für Samtgemeinde und Flecken verblieben jeweils 15. 000 Euro.

Geld von der Gemeinde Harpstedt will auch der Hospizverein haben. Für die Einrichtung der geplanten Sternenkinder-Gedenkstätte auf dem Friedhof hat er einen einmaligen 1 .000-Euro-Zuschuss beim Flecken beantragt. Auch damit befasst sich der Ausschuss. An Gesamtkosten für den „Sternengarten“ sind gut 8 .300 Euro veranschlagt. Den Löwenanteil hofft der Hospizverein aus Spenden decken zu können (bis Ende Januar waren bereits gut 2 .000 Euro eingegangen). Die derzeitige Kalkulation sieht zudem einen Eigenanteil von rund 2. 000 Euro vor.

Der Fachausschuss hat außerdem über Haushaltsansätze für 2017 zu befinden, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. boh

