Grünröcke verspüren schon ein gewisses Kribbeln im Bauch

Winkelsett - Die Grünröcke des Schützenvereins Reckum-Winkelsett verspüren schon ein Kribbeln im Bauch, denn der Höhepunkt des Vereinsjahres steht vor der Tür: Am 2. und 3. Juni feiern sie mit – wie sie hoffen – vielen Besuchern ihr Schützenfest bei der Winkelsetter Schießhalle. Genau dort treffen sich bereits am Donnerstag, 31. Mai, die Mitglieder um 18 Uhr. Es gilt dann, den Festplatz zu schmücken.

Der Festsonnabend, 2. Juni, beginnt um 13.30 Uhr damit, dass sich die Kinder und Vereinsmitglieder auf dem Hof Deepe (ehemals Borchers) zur Abholung des dann noch amtierenden Kinderkönigs Ole Mahlstedt treffen. Um 16 Uhr beginnt der Schießbetrieb in der Schießhalle. Dabei wird auch der neue Kinderkönig ermittelt (schon um 18 Uhr folgt die Krönung dieser Majestät). In weiteren Schießen (einschließlich Glücksschießen) geht es um Grillfleisch (das ist neu) und Forellen sowie – vereinsintern – um die Vereinsmeisterschaft der Jugend und der Damen. Um 20 Uhr startet ein Festball mit DJ Ralle als Stimmungsmacher. Am Sonntag, 3. Juni, treffen sich die Kinder und die Erwachsenen aus dem Verein um 13 Uhr auf dem Hof Heimsoth in Reckum. Von dort aus geht’s zum amtierenden König Holger Höfemann sowie – nach einen Umtrunk – mit dem Königshaus zum Festplatz. Ab 16 Uhr folgen abermals Schießwettbewerbe. Um 20 Uhr steht die Krönung des neuen Schützenkönigs auf dem Programm. Anschließend sorgt zum ersten Mal DJ Rabius beim Festball für gute Unterhaltung.

Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag begleitet das Jugendblasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln den Festzug. - eb