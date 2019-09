Grüne machen sich für Radweg bis Bassum stark

Harpstedt/Bassum – In einem Antrag hat die Kreistagsfraktion der Grünen den Landkreis Oldenburg gebeten, sich beim Niedersächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr für den Bau eines Rad- und Fußweges entlang der Landesstraße 776 von Harpstedt nach Bassum einzusetzen. Auf dem rund zehn Kilometer langen Streckenabschnitt, der etwa je zur Hälfte in den Kreisen Oldenburg und Diepholz liegt, sind Radfahrer gezwungen, die Fahrbahn zu benutzen; Fußgänger müssen auf dem unbefestigten Seitenstreifen gehen. „Vor allem aus Sicherheitsgründen ist entlang der schnell befahrenen Straße ein abgesetzter Rad- und Fußweg anzulegen“, fordert Eduard Hüsers, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag. Nach seiner Überzeugung würden mehr Radler die Strecke nach Bassum „beruflich und touristisch“ nutzen, wenn es einen Rad- und Fußweg gäbe. Die dadurch bewirkte Minderung des CO2-Ausstoßes wäre auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Den Grünen ist klar, dass die Landesstraße nicht in den Zuständigkeitsbereich der Landkreise Oldenburg und Diepholz fällt. „Dennoch“, so der grüne Kreistagsabgeordnete Reinhold Schütte, „sollte insbesondere der Landkreis Oldenburg an der Anlegung eines Radweges interessiert sein. So könnten zum Beispiel viele Harpstedter Bürger oder auch Fahrradtouristen leichter und gefahrloser den Bahnanschluss in Bassum erreichen und nutzen.“ Diese Option „würde hervorragend in ein touristisches Fahrradkonzept des Zweckverbandes Wildeshauser Geest passen, zumal die ,Best Ager' durch E-Räder immer mobiler werden“, pflichtet Hüsers bei. Deshalb möge sich der Landkreis dafür einsetzen, „dass die Anlegung eines Rad- und Fußweges zwischen Harpstedt und Bassum als eine vordringliche Maßnahme bei der Fortschreibung des Radwegekonzeptes der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr berücksichtigt wird“.