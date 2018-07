Poetry Slam

Gross Ippener - Poetry-Slam-Fans dürften diese Nachricht bedauern: Franz Robert Czieslik muss das „Wörter Wald“-Event, das er für Sonntag, 26. August, in seinem Skulpturenpark in Groß Ippener geplant hatte, in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen ausfallen lassen.