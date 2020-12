Großes Minus beim Tannenverkauf

Wohlde – Er habe zwar mehr Tannen als sonst auf dem Hof verkauft, aber in der Summe eine deutliche Einbuße gehabt, resümiert Jens Witte den diesjährigen Weihnachtsbaumverkauf. Der Betreiber des Hofs Witte in Wohlde schätzt, dass er ein Minus von 30 bis 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen muss.

Der Ausfall der Weihnachtsmärkte, die geschlossene Gastronomie und neue Konkurrenz durch den Shutdown sind ihm zufolge die Gründe dafür. Offenbar hätten Baumärkte kurz vor dem Lockdown Tannen stark vergünstigt angeboten oder sogar verschenkt. Dagegen komme er natürlich nicht an, sagt Witte. Doch der 50-Jährige sieht das mit einer gewissen Schicksalsergebenheit: „Abhaken, neues Jahr.“

In diesem Jahr drängt sich vielen Käufern eine Frage auf: Wie bleibt die Tanne möglichst lange frisch? Eine dünne Scheibe unten abschneiden, rät Witte, um mögliche Verharzungen zu entfernen. Dann den Baum in Wasser stellen. Gerade in den ersten Tagen söge er nämlich noch recht viel Feuchtigkeit auf, erklärt Witte. Bis Silvester sollte die Weihnachtstanne so auf jeden Fall frisch bleiben. Werde sie an einem eher kühlen Ort aufgestellt, könne das noch deutlich länger der Fall sein.

„Unser“ Kreiszeitungsbaum übrigens bleibt noch mindestens ein Jahr lang in der Schonung in Wohlde stehen. Damit ihm – wie in Hans Christian Andersens Märchen „Der Tannenbaum“ – noch einige Sonnenstrahlen sagen können: „Freu dich über dein frisches Wachstum und die Jugend, die in dir ist!“ kab

Nach dem Fest

Wer nach Weihnachten nach Ideen sucht, um die Tanne nicht einfach nur kleinzuhäckseln oder auf den Kompost zu werfen, findet so einige Basteltipps auf der Internetseite www.natuerlicher-weihnachtsbaum.com.