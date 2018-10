Großes Interesse an Bauplätzen in Dünsen

Rat befasst sich am Montag mit Wohngebiet

Dünsen - „Angenehm überrascht“ ist Bürgermeister Hartmut Post über das große Interesse vor allem junger Bürger an Bauplätzen in der Gemeinde Dünsen. Das kommende Wohngebiet „Am Buchenhain“ könnte 25 Baugrundstücke beinhalten; drei von 28 möglichen fallen weg, weil es eines Regenrückhaltebeckens bedarf. Post rechnet mit etwa einem halben Jahr Planungszeit, zumal nach §13a Baugesetzbuch das beschleunigte Bauleitverfahren zur Anwendung kommen soll. Dadurch entfallen eine Stufe des ansonsten zweistufigen Beteiligungsverfahrens sowie der Zwang, Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen. Mit dem Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss will der Dünsener Rat das Planverfahren am Montag, 29. Oktober, anschieben; öffentlich tagt er ab 19.30 Uhr in der Zufluchtskirche.