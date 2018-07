Großer Ansturm bei Kneipenkonzert

Andi Weiss lockt zahlreiche Zuhörer ins Lokal „Zur Alten Herberge“

+ Andi Weiss begeisterte am Sonnabend die zahlreichen Zuhörer im Lokal „Zur Alten Herberge“. - Foto: Rottmann

Harpstedt - Für Andreas „Andi“ Weiss ist während seines Konzertes in der Harpstedter Kneipe „Zur Alten Herberge“ am Samstagabend ein Traum in Erfüllung gegangen. Nicht nur, dass die Zuhörer von seiner charismatischen Stimme total begeistert waren – auch der Andrang war derart groß, dass vor dem Lokal kurzfristig noch zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen werden mussten. Ermöglicht wurde der Auftritt durch Wirtin Sandra Tobihn und ihrem Chef Metin Kalabalik. Seine gecoverten Songs von Bryan Adams, Richard Marx und Neil Young kamen bei seinen Zuhörern sehr gut an. Im Gepäck hatte der Vollblutmusiker zusätzlich noch seine eigenen Werke.