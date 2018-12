Von der „großen Heimlichkeit in der Weihnachtszeit“ zu den „fünf Zwergen“

Beckeln - „Danke, danke, du hast mich so froh gemacht. Freunde werden wir“, sangen die Mädchen und Jungen des Beckelner Kindergartens „Rappelkiste“ am Mittwochmorgen für die Bewohner des Altenpflegeheims „Haus Beckeln“.

„Die fünf Zwerge“ hieß eine Kombination aus Gedicht und Fingerspiel, mit der die Gruppe die älteren Herrschaften ebenfalls erfreute. Das Lied von der großen „Heimlichkeit in der Weihnachtszeit“ stimmten die Kinder nach einem Zugabe-Verlangen sogar ein zweites Mal an. „Meine Eisenbahn ist weg, steht nicht mehr am selben Fleck“, heißt es im Text. Oder auch: „Abends fängt ein Hämmern an, dass ich kaum noch schlafen kann.“

Kiara (6) überreichte einen in der Kita gebastelten Weihnachtsstern und rührte die Senioren damit. Das Pflegeheim gab der „Rappelkiste“ aber auch etwas zurück: Geschäftsführer Peter Gorski beglückte jedes Kind mit einer Tüte mit süßem Inhalt. Im weiteren Verlauf hielt Pastorin Hanna Rucks von der evangelisch-lutherischen Christusgemeinde Harpstedt eine Andacht. Ihre Gitarre hatte sie mitgebracht, um Lieder darauf zu begleiten. „Was für eine schöne Vorweihnachtsfreude“, hieß es aus dem Kreis der Bewohner.