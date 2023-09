Künstliche Dünen für Zauneidechsen auf der Großen Höhe

Von: Jürgen Bohlken

Lang gezogene Sandhaufen dienen den Zauneidechsen seit der Projektumsetzung als alternative Eiablageplätze. Archivfoto: Thomas Kutter (NLWKN) © -

Große Höhe – Vor Beginn seiner 17-Uhr-Sitzung in Sitzungsraum A+B des Kreishauses in Wildeshausen will der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Kreistages am Dienstag, 12. September, im Zuge einer Bereisung zum Gemeindeweg „Hinterm Stufenhoope“ das südlich der Großen Höhe umgesetzte LIFE-Projekt „Atlantische Sandlandschaften“ zur „Optimierung von Zauneidechsenhabitaten“ begutachten (LIFE steht dabei für „L"Instrument Financier pour l"Environnement“ – für ein Programm auf europäischer Ebene als Förderinstrument für Maßnahmen in den Bereichen Umwelt und Klimawandel).

Der Hintergrund: In einer ehemaligen Sandentnahmestätte existiert ein Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis). Allerdings durchschneidet ein auch von Quads und Traktoren in Anspruch genommener Weg den Bereich. Das LIFE-Projekt sollte dem Überfahren von Eiern und Reproduktionsstätten entgegenwirken.

Reichlich Sand bewegt

Zwecks Schaffung alternativer Eiablageplätze für die Zauneidechsen sind mithilfe von mehr als 600 Kubikmetern Sand kleine künstliche Dünen am Waldrand angelegt und obendrein einzelne Bäume sowie junge Gehölze entfernt worden, damit sich der Lebensraum für die Reptilien vergrößert. Ein Teil der Baumstämme fand wiederum Verwendung zum Schutz zweier Ausbuchtungen mit Eiablageplätzen. Hinzu kamen mehrere angelegte Totholzhaufen für die Tiere.

Kooperative von NLWKN und Nabu

Von den geschützten Zauneidechsen gibt es nur wenige Vorkommen im Landkreis Oldenburg. Vor diesem Hintergrund hat der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) das Projekt „Atlantische Sandlandschaften“ schon vor vier Jahren in Kooperation mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) realisiert. Eine nachfolgende Kartierung brachte erfreuliche Ergebnisse ans Licht. „Während der Bestandsaufnahme konnten zahlreiche Jungeidechsen beobachtet werden“, zog Thomas Kutter, Projektverantwortlicher beim NLWKN, im November 2022 auf Nachfrage unserer Zeitung ein positives Fazit.

Björn Vosgerau hält Vortrag

Björn Vosgerau vom Nabu wird zu dem Projekt in der kommenden öffentlichen Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusssitzung einen Vortrag halten (der Treffpunkt für die vorausgehende Bereisung ist um 14.30 Uhr der Haupteingang des Kreishauses).

Ob es im Beratungsverlauf bei einer reinen Beschreibung des Sachstands bleibt, wird sich zeigen. Die jüngste Kontroverse um den südlichen Teil der Großen Höhe dürfte jedenfalls noch im Gedächtnis sein: Die Landkreis-Grünen kamen 2021 mit ihrem Antrag, den Bereich unter Naturschutz zu stellen, nicht durch. Hauptgrund: Bei dem Areal handelt es sich um ein Vorranggebiet für die Bausandgewinnung; eine Naturschutzgebietsausweisung hätte mit der Raumordnung des Landes und dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Harpstedt nicht im Einklang gestanden.