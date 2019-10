Groß Köhren: „Klumpen“ entpuppt sich als Wurfgranate

Ein „Klumpen“, der neben weiteren „merkwürdigen Metallteilen“ beim Aufräumen eines Stalls in Groß Köhren entdeckt und der Polizei am Dienstagvormittag gegen 10.40 Uhr gemeldet worden ist, hat sich als englische Wurfgranate entpuppt. Das teilte die Großleitstelle am Nachmittag via Twitter mit. Gefahr ging von der Granate nicht mehr aus. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entfernte sie laut Polizei gegen 14.40 Uhr, ohne dass es Schutz- und Evakuierungsmaßnahmen bedurft hätte. Foto: Polizei