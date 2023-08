Kulturnacht drei Jahre später als gewohnt

Von: Jürgen Bohlken

Blickt durchaus erwartungsvoll auf Sonnabend: Steffen Akkermann. © Bohlken

Groß Ippener – Chorgesang und Blasmusik bilden am Sonnabend, 2. September, die beiden Schwerpunkte der vierten Kulturnacht in der Samtgemeinde Harpstedt. Schauplatz ist ab 16 Uhr das Umfeld des Feuerwehr- und des Dorfgemeinschaftshauses in Groß Ippener. Unsere Zeitung hat gestern Mitorganisator Steffen Akkermann zu dem Event befragt.

Frage: Wie schwer fiel es, Musikgruppen nach der langen Coronazeit zur Beteiligung an einer solchen Veranstaltung zu ermuntern, Herr Akkermann?

Akkermann: Es gab leider schon eine Reihe von Absagen. Einige kamen sofort, andere später – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Zahl der mitwirkenden Gruppen reicht aber aus, um den Nachmittag bis in den Abend hinein, bis zum „Open End“, mit Programm zu füllen. Um eine Kulturnacht im wortwörtlichen Sinne handelt es sich ja ohnehin bekanntlich nicht. Anfang Juli stand der Ablauf im Großen und Ganzen fest. Daran hat sich seitdem nicht mehr so viel geändert.

Frage: Bislang gingen die Kulturnächte im zweijährigen Turnus über die Bühne; seit der letzten sind nun aber gleich fünf Jahre vergangen. Hat sich das bemerkbar gemacht?

Akkermann: Ja, nach meinem Eindruck ist schon etwas Know-how verloren gegangen. Mir ist so richtig bewusst geworden, an was wir alles denken müssen: Gema, Versicherung, Parkplätze und vieles andere mehr. Das sind Dinge, die irgendwie nicht mehr so präsent waren. Ich selbst merke so langsam mein Alter, aber das Orga-Team ist zum Glück mit guten Leuten besetzt.

Frage: Den Anfang bei den Kulturnächten hatte 2014 Beckeln gemacht, 2016 gefolgt von Colnrade. 2018 ging es mit Dünsen weiter. Nach welchem System wird die jeweils ausrichtende Mitgliedsgemeinde bestimmt?

Akkermann: Ganz einfach: nach alphabetischer Reihenfolge. Auf Groß Ippener folgt daher in zwei Jahren Harpstedt.

Jaghornbläser eröffnen musikalischen Reigen

Frage: Wie sieht das Programm für den kommenden Sonnabend aus?

Akkermann: Um 16 Uhr stimmt das Jagdhornbläserkorps des Hegerings Harpstedt die Gäste auf den Nachmittag ein. Die Begrüßung übernimmt Groß Ippeners Bürgermeister Stefan Pleus. Um 16.15 Uhr tritt Kai Gröhlich in Aktion, allerdings nun doch nicht mit dem „Gospel United“-Chor, sondern zusammen mit Gesangssolistinnen. Ab 16.45 Uhr gibt das von Ute Klitte geleitete Ensemble „Bunt“ Kostproben seines Könnens. Die Gruppe besteht aus Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren und ist mit fünf Geigen, Klavier sowie Bratsche besetzt; eine Mutter spielt Trommel. Um 17 Uhr kommen der Ippener Kindergartens „Luftikus“ und die Freinet-Kita PrinzHöfte als Chöre zum Zuge. Letztere hat einen „Beatbox-Rap“ einstudiert. Ab 17.30 Uhr sind dann für eine Stunde die „Klosterbachtaler“, die Harpstedter „Prager“ und das „Blaso“ aus Beckeln gemeinsam als ein großes Blasorchester zu erleben. Ab 18.30 Uhr treten nacheinander der Gemischte Chor Harpstedt, der Gospelchor, der inklusive Chor „Töne so anders“ und die Gruppe „Agama“ mitsamt Trommelgruppe sowie die „Landstreicher“ auf. Wie das alles zeitlich hinhaut, muss man sehen. Da ist jedenfalls genug Puffer drin. Um 19.30 Uhr singen alle Chöre ein mit Ilka Major einstudiertes „Kulturnacht-Medley“, in dem sich bunt gemischte Lieder wiederfinden – von „Hoch auf dem gelben Wagen“ bis „An Tagen wie diesen“. Als Abschluss des Chorteils wird „Kein schöner Land“ dargeboten. Ralph Altendorf aus Dünsen lässt den Abend ab 20 Uhr unter dem Motto „Ukulele trifft Schlager“ ausklingen. Der Plattdeutschbeauftragte Heinrich Sudmann soll etwaige „Lücken“ im Verlauf der Kulturnacht mit plattdeutschen Beiträgen füllen.

Spendensammlung für die Jugendarbeit

Frage: Alle Mitwirkenden verzichten auf Gage?

Akkermann: Ja. Geld, das Besucher spenden, ist für die Förderung der Jugendarbeit bestimmt, die Vereine und die freiwillige Feuerwehr in der Gemeinde Groß Ippener leisten. Ute Klitte stellt sich vor, dass Kinder mit Spendendosen durchs Publikum gehen.

Frage: Die Kulturnacht findet draußen statt?

Akkermann: Ja, zwischen Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus. Für 300 Leute werden Tische und Bänke aufgestellt sein.

Frage: Ist das auch in etwa die Besucherzahl, die sich das Organisationsteam erhofft?

Zusammen mit einigen Gesangssolistinnen bereichert Kai Gröhlich das Kulturnacht-Programm. © Stimmenbar

Akkermann: Das ist die angenommene Größenordnung. Bei miesem Wetter kommen sicherlich weniger Menschen. Aber die Aussichten sind so schlecht nicht. Es soll trocken bleiben.

Frage: Ein bisschen Durst und Appetit bringen die Leute vermutlich auch mit. Wie sieht es mit Speis und Trank aus?

Akkermann: Es gibt Bratwurst und Waffeln sowie natürlich eine Auswahl an Kaltgetränken, allerdings durchweg aus Flaschen. Auf Kaffee und Kuchen verzichten wir.

Frage: Wer kümmert sich um den gastronomischen Part?

Akkermann: Ratsherr Carsten Schröder zusammen mit den ortsansässigen Vereinen.

Parkplatz vom Mühlenweg aus erreichbar

Frage: Wird auch etwas für Kinder geboten?

Akkermann: Eine Hüpfburg steht bereit. Außerdem gibt es Tische, an denen Mädchen und Jungen mit Künstlerin Karen Buhlrich malen können.

Frage: Wo genau sind Parkmöglichkeiten vorhanden?

Akkermann: Auf einem alten Bolzplatz neben dem Sportplatz. Der ist über den Mühlenweg zu erreichen. Der Weg dorthin wird ausgeschildert sein.