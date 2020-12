Groß Ippener: Jugendliche überschlagen sich mit Auto

Groß Ippener/Huntlosen – Schwer verletzt wurde in der Nacht zu Sonnabend bei einem Verkehrsunfall in Groß Ippener ein 17-Jähriger.

Laut Polizeibericht war ein 18-Jähriger aus der Samtgemeinde Harpstedt mit seinem Peugeot um 1.30 Uhr auf der Harpstedter Straße in Richtung Groß Ippener unterwegs. Im Auto befanden sich noch drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, die ebenfalls aus der Samtgemeinde stammen.

Innerhalb einer Rechtskurve kam der 18-Jährige aufgrund von Straßenglätte mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Alle Insassen ins Krankenhaus gebracht

Der 17-jährige Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch die anderen Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Auto entstand ein Schaden von 2 500 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Gegen Baum geprallt

Fast zur gleichen Zeit, um 1 Uhr, kam es auf der Hegeler-Wald-Straße in Huntlosen (Gemeinde Großenkneten) zu einem Verkehrsunfall, bei dem 5 500 Euro Schaden entstand. Laut Polizeibericht war ein 19-jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten war mit seinem VW auf der Hegeler-Wald-Straße in Richtung Huntlosen unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve kam der Wagen ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Am Wagen entstand Totalschaden. Zum Glück blieb der Fahrzeugführer unverletzt.

Ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag um 12 Uhr auf der Adelheider Straße in Delmenhorst stellten Polizeibeamte fest, dass ein 36-jähriger Delmenhorster einen Wagen fuhr, obwohl er noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ermittlungen ergaben, dass er in der Vergangenheit schon in gleicher Weise aufgefallen war. Gegen den Delmenhorster wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen die 27-jährige Halterin des Fahrzeuges (ebenfalls aus Delmenhorst) wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie hatte auf dem Beifahrersitz gesessen und die Fahrt zugelassen.