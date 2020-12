Greszik: „Das ging nicht gegen die Bediensteten“

Harpstedt – Der am 18. Dezember unter Lokales Harpstedt online gestellte Bericht „Retourkutsche? SPD lehnt Haushalt ab“ lasse in den zum Ausdruck gebrachten Wünschen der SPD-Fraktion im letzten Absatz Interpretationen zu, die „nicht beabsichtigt waren“, reagiert Fraktionsvorsitzender Heinz-Jürgen Greszik darauf. Er stellt klar: „Ausdrücklich danken wir allen Bediensteten der Samtgemeinde Harpstedt für ihr stets beachtliches Engagement und ihre herausragend geleistete Arbeit auch und gerade in diesem zu Ende gehenden Jahr 2020. Uns geht es darum, die Rahmenbedingungen, unter denen die Beschäftigten ihre Arbeit leisten, nach unseren Kräften günstig zu beeinflussen. Wir sehen in der Personalführung des Amtshofes noch grundlegende Möglichkeiten der Verbesserung. Diese Verbesserungen sind unsere Wünsche für die vor uns liegende Zeit.“