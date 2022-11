Gratis Strom tanken? Nicht mehr lange!

Von: Jürgen Bohlken

Um Energie ging es auch im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung. Nachdem Harpstedt die Laternen-Schaltzeiten schon verkürzt hat (unser Bild zeigt die Burgstraße), wird Dünsen sie vereinheitlichen. © Bohlken

Dünsen – Wegen der wohl deutlichen Aufstockung der Samtgemeindeumlage fällt es der Gemeinde Dünsen schwer, ihren Ergebnishaushalt auszugleichen. Daher erhöht sie mit Wirkung vom 1. Januar 2023 die Steuerhebesätze von 330 auf 370 (Grundsteuer A/B) und von 380 auf 390 Prozent (Gewerbesteuer). In diesem Punkt herrschte am Dienstag noch Einvernehmen im Gemeinderat. Eine lange Kontroverse gab es indes um die Altglas- und Altkleidercontainer sowie deren Standort. Und bis klar war, dass sich die Gemeinde Dünsen spätestens am 30. Juni 2023 das „Betanken“ privater E-Autos bei der Zufluchtskirche bezahlen lässt, dauerte es noch länger.

Die Wallbox dort wird teils missbräuchlich genutzt – etwa für das Aufladen der Akkus von Firmenwagen zum Nulltarif. Viele Halter von Dieseln und Benzinern in Dünsen sehen nicht ein, dass sie Sprit an der Tankstelle teuer bezahlen müssen, während diejenigen, die schon bei der Anschaffung von E-Autos subventioniert worden sind (und eigene Wallboxes zu Hause haben), auch noch vom Steuerzahler den getankten Strom finanziert bekommen sollen.

Eingangs der Sitzung berichtete Bürgermeister Hartmut Post, die Gemeinde beteilige sich auf Beschluss des Verwaltungsausschusses mit etwa 20 Prozent (5 000 Euro) an den Kosten der vom SC Dünsen für den Sportplatz an der Waldstraße angeschafften Beregnungsanlage. Für die Jugendarbeit bekomme der Sportverein zudem jährlich zwölf Euro (plus fünf von der Samtgemeinde) pro Kopf. Bei 73 angemeldeten minderjährigen Mitgliedern (Stand 2021) schieße Dünsen somit 876 Euro zu.

Anderes Thema: Um einen neuen Standort für die drei Glas- und drei Altkleidercontainer, die beim vormaligen „Landhaus“ an der Straße stehen, bemüht sich die Gemeinde. Hintergrund: Ein Grundeigentümer, auch Ratsherr, hat zwei Bauplätze genehmigt bekommen. Die Container in unmittelbarer Nähe hätte er deshalb gern versetzt. Die Standortwahl ist im Einvernehmen mit dem für die Abfallentsorgung zuständigen Landkreis zu treffen.

Drei Standortoptionen und ein Altvertrag

Drei Optionen werden nun geprüft: eine Fläche bei „Rogge Dünsen“ am Zaun der dortigen Hundeschule, der Bereich am Ende des Sportplatzes „An den Eichen“ sowie ein Areal gegenüber der Einfahrt zur Schützenhalle. Den Standort müssen die für die Leerung eingesetzten Lkw ohne das Erfordernis, rückwärts zu fahren, erreichen können. Die Fläche muss befestigt und zudem möglichst frei von hohen Bäumen sein, damit sich der Containergreifer nicht verheddert.

Der Bürgermeister wird der kreisseitigen Standortempfehlung folgen, wenn sie vorliegt. An der Frage, ob die Gemeinde an den Altkleidercontainern festhalten sollte, schieden sich die Geister. Schließlich gibt es ja die DRK-Kleiderkammer in Harpstedt. Dort aber ist die Abgabe von Bekleidungsspenden an eine fixe Zeit gebunden.

Einfach „abschaffen“ ließen sich die Altkleiderbehälter wohl auch gar nicht. Es soll einen noch zu Zeiten von Heinrich Wessel als Bürgermeister geschlossenen Pachtvertrag für das Mini-Areal geben. Der verfolgte das Ziel, „Wildwuchs“ zu unterbinden. Aufkleber an den Behältern des Pächters signalisierten, dass die Fläche gepachtet ist. Das hinderte andere Unternehmen daran, einfach weitere Container daneben zu stellen. Hartmut Post soll nun zunächst prüfen, wie lange der Pachtvertrag noch Gültigkeit hat.

Die Straßenbeleuchtungsschaltzeiten vereinheitlicht die Gemeinde Dünsen in der Energiekrise: Alle Laternen bleiben nach der kommenden Umrüstung von 0 Uhr bis 4.30 Uhr aus. Damit ändert sich nur in Teilbereichen was, etwa im Langen Tal und Baßmerhoop. Dort wird aktuell erst um 1 Uhr ausgeschaltet. Das geht auf eine Häufung von Einbrüchen nach Mitternacht in der Vergangenheit zurück. Für die „Wunschzeiten“ des Rates – Laternen um 23 Uhr aus und um 4.30 Uhr an – gibt es keinen passenden Schaltcode. An einer frühen Einschaltzeit lag der Politik unter anderem, weil manche ÖPNV-Nutzer schon vor 5 Uhr in den Bus nach Bremen steigen.

„Bezahlsäule“ oder Schlüsseltresor?

Zurück zur Wallbox bei der Kirche mit zwei „Stromzapfsäulen“ für Privatfahrzeuge (11-kW-Anschluss) und Bürgerauto (22 kW): Als sich im Sommer der Stromverbrauch dort fast verdoppelte, zog der Bürgermeister die Reißleine und unterband das kostenfreie Laden von Privatautos – mit schriftlichem Hinweis darauf, dass in der Angelegenheit im Herbst entschieden werde.

Jetzt hat der Rat Hartmut Post damit beauftragt, bei der Avacon zu klären, ob die Gemeinde eine Säule mit Bezahlmöglichkeit (etwa per Karte) bekommen kann. Ist das der Fall und lässt sich das bis spätestens 30. Juni 2023 in die Tat umsetzen, soll die Wallbox bis zu diesem „Stichtag“ wieder zum kostenlosen „Tanken“ freigeschaltet werden.

„Kommt die Bezahlsäule nicht, wird ein Schlüsseltresor angeschafft. Darin liegt der fürs Laden benötigte Schlüssel. Wer laden will, muss sich bei einem Ansprechpartner melden und kriegt den Code zum Öffnen des Tresors, der fortlaufend geändert wird. Und dann muss er für den getankten Strom bezahlen“, erläuterte Hartmut Post auf Nachfrage unserer Zeitung. boh