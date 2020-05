Gottesdienste für Jubilare abermals abgesagt

Harpstedt – Im März hatte die evangelisch-lutherische Christusgemeinde Harpstedt die goldene Konfirmation wegen der Coronapandemie verschieben müssen. Der Festgottesdienst sollte, so der Plan damals, gemeinsam mit den anderen Konfirmationsjubiläen im August nachgeholt werden. Doch daraus wird nun auch nichts. Der Kirchenvorstand hat jetzt beschlossen, dass auch der Jubiläumsgottesdienst, der am 9. August für diamantene und eiserne Konfirmanden anberaumt worden war, ausfallen muss. Dafür gibt es gute Gründe: Alle Jubilare gehören der Risikogruppe an, und es wäre nach Darstellung der Kirchengemeinde „sehr schwierig geworden, an so einem Tag die Abstandsregeln einzuhalten“. Die Verantwortlichen bedauern diese Entscheidung nach eigenem Bekunden, sehen aber keine andere Möglichkeit. „Es bleibt zu hoffen, dass viele Jubilare aus diesem Jahr am Festgottesdienst 2021 teilnehmen können“, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.