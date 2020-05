Harpstedt – Gottesdienst nicht nur via Youtube, sondern in einer „echten“ Gemeinschaft der Gläubigen feiern – das ist nun auch in Harpstedt wieder möglich. Die evangelische Christusgemeinde kündigt zwei Termine an: Den 10-Uhr-Gottesdienst am kommenden Sonntag, 17. Mai, in der Christuskirche hält Pastor Gunnar Bösemann. An Himmelfahrt, 21. Mai, 10 Uhr, soll ein Gottesdienst unter freiem Himmel folgen – im idyllischen Park-Ambiente des Bereichs hinter dem Harpstedter Amtshof. Pastorin Elisabeth Saathoff übernimmt dann die Leitung.