Gottesdienst auf dem Dorfplatz in Colnrade

Colnrade – Weiter geht es am kommenden Sonntag, 9. August, mit der „Sommerkirche“, einer Reihe von Gottesdiensten, die gemeinsam die evangelisch-lutherischen Gemeinden Harpstedt, Twistringen und Heiligenloh-Colnrade feiern. Letzterer obliegt diesmal die Ausrichtung. Den 10-Uhr-Gottesdienst feiert die Region unter freiem Himmel auf dem Colnrader Dorfplatz. „Also nicht an der Kirche St. Marien“, betonen die Organisatoren. Der Posaunenchor Heiligenloh-Colnrade sorgt für die musikalische Ausgestaltung. Pastor Elmar Orths (Twistringen) hält die Predigt. Am Beispiel des Propheten Jeremia soll es darin um die Frage gehen, wie Christen in der gegenwärtigen Zeit mit dem Auftrag umgehen, das Wort Gottes weiterzusagen.