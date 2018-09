„Gospel United“-Konzert in St.-Marienkirche endet erst nach vier Zugaben

Harpstedt - Der Chor „Gospel United“ begeisterte kürzlich mehr als 90 Zuschauer in der St.-Marienkirche in Colnrade. Im Grunde genommen waren es drei Gruppen, die auftraten: die „St. Marien Voices“ aus Colnrade, die „Just for Joy Gospels“ aus Oldenburg und die „Moorgospelsingers“ aus Goldenstedt.

Die Chorgemeinschaft wurde von Kai Gröhlich geleitet, der die etwa 40 Sänger selbst am E-Piano begleitete. Regelmäßig arbeiten die verschiedenen Gruppen zusammen. Vor dem Konzert stand das Einstudieren des abwechslungsreichen und musikalisch breit gefächerten Programms an. Am Sonnabend um 7.30 Uhr fuhren die Gruppen dafür von Visbek aus nach Münster. Nach einem ausgiebigen Frühstück, das von Musikfreunden vorbereitet wurde, ging es ans Proben. Am Nachmittag besichtigte die Gruppe die Altstadt von Münster – mit einer Überraschung. Mit dem Song „Oh Happy Day“ sorgte der Chor für einen kleinen „Flashmob“ mitten in der Fußgängerzone.

Es folgte ein überaus erfolgreiches Konzert in der Clemenskirche, die bis auf den letzten Platz besetzt war. Einige Besucher haben sich mit einem Stehplatz begnügen müssen. „Bei der Fahrt ging es hauptsächlich darum, die Gemeinschaft zu stärken und unseren Horizont zu erweitern“, erklärt Gröhlich. Dass die Chöre dabei auch musikalisch gewonnen haben, bewiesen die Musiker dann bei dem Konzert in Colnrade. Gleich beim zweiten Stück tanzten und sangen die Zuschauer mit. So auch bei dem Klassiker „Halleluja“ von Leonhard Cohen. Erst nach vier Zugaben wurden die Chöre in den Feierabend entlassen. - Foto: