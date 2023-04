Festgottesdienst für 32 „Goldkonfis“ mit „bärenstarkem“ Gesang des Gemischten Chors Harpstedt

Die Jubilare mit Pastorin Saathoff (l.). © wz

Harpstedt – Ihre goldene Konfirmation haben am Sonntag 32 Frauen und Männer in Harpstedt gefeiert. Im Festgottesdienst in der Christuskirche für die vor 50 Jahren eingesegneten Jubilare predigte Pastorin Elisabeth Saathoff über das Lied „Wind of Change“ der Scorpions. Die Lesung übernahm mit Jarno Venzke ein aktueller Konfirmand. „Der Gemischte Chor Harpstedt hat bärenstark gesungen“, urteilte Pastorin Saathoff über die musikalische Begleitung.

Nachfolgend die Namen der Jubilare in alphabetischer Reihenfolge: Rita Bergmann, geb. Jürgen, Dieter Bunzel, Heike Buschendorf, geb. Meyer, Gudrun Drescher, geb. Hüneke, Heike Duschneit, geb. Heuermann, Heiko Hackfeld, Jutta Hackfeld, geb. Matuszcyk, Geertje Hahl, geb. Meijer, Heike Heimsoth, geb. Masemann, Anke Hüneke, geb. Ordemann, Lore Kasch, geb. Huntemann, Bärbel Kieselhorst, geb. Beuke, Hermann Kracke, Marlies Kück, geb. Pleus, Werner Lange, Eva Liebig, geb. Duschneit, Christine Masemann, geb. Hübner, Heike Matthies, geb. Bandorski, Klaus Meyer, Horst Polenske, Heinz Riedemann, Ute Schadwinkel, geb. Kräkel, Erhard Schröder, Annelene Spitz, geb. Sander, Ingrid Spreen, geb. Holste, Werner Spreen, Edith Springmann, geb. Voßmeyer, Uwe Stubbmann, Lars Tangemann, Volker Töllner, Hiltrud Wessel, geb. Wöbse, sowie Ute Windeler-Meyer, geb. Windeler.