„Harpstedter Heimathafen“ ist für Gruppe Godewind „Kult“

Harpstedt - Der erste Advent steht in der Harpstedter Christuskirche stets im Zeichen der Gruppe Godewind. Alle Jahre wieder präsentiert die Mediengruppe Kreiszeitung dort ein ganz auf den Advent zugeschnittenes Gastspiel der sympathischen „Botschafter des Nordens“.

Auch diesmal kamen die Fans zahlreich. Rund 350 Besucher füllten am späten Sonntagnachmittag die Christuskirche. Parkplätze im Umfeld des Gotteshauses waren schon lange vor Konzertbeginn Mangelware. „Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise durch eine besinnliche Vorweihnachtszeit“, stimmte Jürgen Hesse von der Kreiszeitung die Gäste auf das Event ein. Die Musiker boten sowohl ein stimmungsvolles als auch emotionsgeladenes Programm getreu der selbst ausgegebenen Devise „Keen Wiehnacht ohne ... Godewind“.

Nach einem zünftigen „Moin“ zur Begrüßung von Schlagzeuger Heiko Reese, der seiner Tochter in Anspielung auf das nahende Weihnachtsfest erklärte, „ein Wunschzettel sei nicht gleichzeitig ein Bestellschein“, nahm die Gruppe die Besucher mit auf die angekündigte „Reise“, die abwechselnd in hoch- und plattdeutscher Sprache durch das Adventsrepertoire führte.

„Wiehnacht, Wiehnacht“, „Nimm meine Hand“ sowie „Winteranfang“ und das schwungvolle „Alle Jahre wieder“ wechselten sich ab mit „Wo is de Tied bloß bleben?“ und „Silberne Monde“.

Wie Frontfrau Anja Bublitz verriet, hätten die Musiker bereits im Sommer besprochen, was während der Weihnachtstour noch verändert werden könnte: „Bei vier Menschen entstehen natürlich vier Meinungen. Schlussendlich haben wir beschlossen, uns etwas mehr auf den Winter zu beziehen“.

Die Pause versüßte der Freundes- und Förderverein der Christuskirche den Besuchern mit einem Weinangebot. Kurz zuvor hatte sogar der Nikolaus seine Aufwartung gemacht und einige Geschenke verteilt.

Äußerst schwungvoll ging es anschließend mit „Wiehnacht all inclusive“ und dem gefühlvollen „Sound of silence“ weiter. Für Erheiterung sorgte das von Heiko Reese vorgetragene Gedicht „De Gutschienerie“. Augenzwinkernd erklärte er: „Geschenke sind nicht ganz unwichtig – es sollten nach Möglichkeit Universal- oder Flachgeschenke sein“. Brandenden Applaus erntete im weiteren Konzertverlauf das stimmgewaltig vorgetragene „Hallelujah“.

Anja Bublitz (Gesang und Flöte), Shanger Ohl (Gesang, Keyboard), Heiko Reese (Gesang, Schlagzeug, Akkordeon) und Sven Zimmermann (Gesang, Gitarre, Bass) blieben ihrem Publikum nichts schuldig. Als Gastmusiker steht ihnen während der Weihnachtstour der Hamburger Holly Petersen (Gitarre) unterstützend zur Seite.

Ein großes Ereignis wirft bereits seine Schatten voraus: Im kommenden Jahr feiert die Gruppe Godewind ihr 40-jähriges Bestehen. Genauso lange ist Shanger Ohl als Gründungsmitglied dabei. Anja Bublitz hält der Gruppe 2019 bereits seit 15 Jahren die Treue. Wichtig findet sie es nach eigenem Bekunden, „immer offen und neugierig auf das Leben zu sein und auch mal einen Tick über den Tellerrand zu schauen“.

Ohne Zugabe wollte das Publikum in Harpstedt Godewind nicht gehen lassen. Mit „Frohe Wiehnacht“ sowie „De Droom vun Wiehnacht“ ging ein gefühlsbetontes Konzert voller Gänsehautmomente zu Ende, das in Standing Ovations mündete. Abschließend wünschte Heiko Reese allen ruhige und besinnliche Weihnachtstage. „Wir werden im nächsten Jahr wiederkommen, denn der Harpstedter Heimathafen ist Kult. Das hat was von nach Hause kommen.“

aro