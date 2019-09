„Gleichstellung Rechnung tragen“

Rund 60 Unterschriften hatten Monika Schäfers und Birgit Hosselmann aus der Pfarrei St. Anna am Donnerstag bis gegen 12 Uhr gesammelt; ein Ende der Aktion war da noch nicht in Sicht. Wer wollte, der konnte sich vor „Inkoop“ in Harpstedt in eine Liste eintragen, um sich für eine geschlechtergerechte katholische Kirche stark zu machen. „Die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands tritt für eine Kirche ein, in der Frauen Zugang zu allen Weiheämtern haben und endlich zu 50 Prozent an allen Entscheidungen beteiligt sind“, erklärten die Aktivistinnen. Die Forderung ist mehr als legitim: Der katholischen Kirche in Deutschland gehören mehr Frauen (als Männer) an, die in den Gemeinden viel leisten, aber von den höchsten Ämtern ausgeschlossen sind. Die Listen werden an die Deutsche Bischofskonferenz übergeben. Foto: Rottmann