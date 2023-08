Gleichstellungsstelle in Harpstedt „geräuschlos“ verwaist

Von: Jürgen Bohlken

Seit April nicht mehr für die Gleichstellung in der Samtgemeinde Harpstedt zuständig: Nicole Lehmkuhl (r.) aus Wildeshausen. Das Archivbild zeigt sie beim Verteilen von Brötchentüten mit der Aufschrift „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ aus Anlass des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen. © Bohlken

Harpstedt – Seit April ist der Stuhl der Gleichstellungsbeauftragten im Harpstedter Amtshof unbesetzt. Seinerzeit trat eine neue Satzung in Kraft. Dahinter stand die Intention, eine zwar weiterhin nicht hauptberufliche, aber künftig mit zehn Stunden Wochenarbeitszeit ausgestattete Stelle für die Gleichstellung in der Samtgemeinde zu installieren. Die bisherige Amtsinhaberin Nicole Lehmkuhl hatte das im Juli 2022 im Sozialausschuss für angemessen gehalten.

Die Resonanz auf die Ausschreibung der Zehn-Wochenstunden-Stelle fiel mau aus: Von nur zwei Interessentinnen zog eine ihre Bewerbung wieder zurück; die andere soll dem Anforderungsprofil nicht genügt haben. Ob Nicole Lehmkuhl zu den Bewerberinnen gehörte, darf Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel aus Datenschutzgründen nicht nach außen hin kommunizieren. Die Wildeshauserin hätte sich jedenfalls bewerben müssen, wenn sie weiterhin gern Gleichstellungsbeauftragte geblieben wäre.

Es ist nicht so, dass da ein totales Vakuum entsteht.

Nagel liegt an einer zeitnahen Wiederbesetzung der Stelle. Die nächste Ausschreibung soll nach den Sommerferien auf den Weg gebracht werden. Sich auf die Stelle zu bewerben – das könnte nach seinen Worten auch für Frauen interessant sein, die über den Einsatz für die Gleichstellung hinaus weitere Aufgaben in der Verwaltung (mit entsprechend mehr Arbeitszeit) übernehmen möchten. Der Stellenplan gäbe das her. Und wenn eine Bewerberin zwingend zwölf Stunden für die Gleichstellung für nötig hielte, ließe sich nach Einschätzung des Bürgermeisters sicherlich auch eine Einigung hinbekommen.

„Es ist nicht so, dass da ein totales Vakuum entsteht“, kommentiert Yves Nagel den Umstand, dass bei Personalentscheidungen der Samtgemeinde aktuell der mit vier Frauen und drei Männern besetzte Personalrat auf Geschlechtergerechtigkeit achtet. Eigentlich wäre das – neben Beratung und Netzwerkpflege – die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten.

Aufschrei bleibt aus

Ein wenig kurios: Anscheinend hat kaum jemand Notiz genommen von der seit April nicht mehr besetzten Stelle. Ein Aufschrei ging jedenfalls nicht durch die Samtgemeinde Harpstedt.

Können kommunale Leistungen mangels Personal nicht mehr aufrechterhalten werden, regt sich für gewöhnlich recht schnell Unmut, der dann gern über die Presse in die Öffentlichkeit getragen wird. In diesem Fall lief es komplett anders: Weder ein Hilferuf noch eine anders geartete Reaktion erreichte unsere Zeitung. Das wirft die Frage auf, wie viel Beratungs- und Unterstützungsbedarf zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu Trennung, Scheidung sowie weiteren Themen tatsächlich in der Samtgemeinde besteht.

Fakt ist: Kommunen in Niedersachsen müssen die Stelle zwingend vorhalten und besetzen. Schon 1993 wurde das Gesetz verabschiedet, das die Bestellung einer Frauenbeauftragten regelt. Letztere heißt seit einer Gesetzesnovellierung von 2005 Gleichstellungsbeauftragte.

Eine hauptberufliche Kraft „mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit“ ist für Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern vorgeschrieben. Die nur gut halb so stark „bevölkerte“ Samtgemeinde Harpstedt darf es bei einer ehrenamtlichen Lösung belassen.

Häufig ist von nebenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten die Rede. Eigentlich gibt es die nicht. Das Gesetz kenne nur die hauptberufliche und die ehrenamtliche Option, so Yves Nagel.