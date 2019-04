Ilka Posin im Interview:  „Gisela Guhlke ist für mich Harpstedt“

„phase eins“ auf Stufe zwei

+ © Bohlken Harmonierten schon im April 2018 prächtig bei ihrem Auftritt in Harpstedt: Heike Becker (l.) und Ilka Posin. © Bohlken

Harpstedt - Von Juergen Bohlken. Vor einem Jahr haben Ilka Posin (Gesang, Gitarre, Cajon) und Heike Becker (Bass) persönliche Lieblingssongs sehr puristisch und dabei höchst charmant im „Liberty’s“ in Harpstedt interpretiert. Am Donnerstag, 18. April, 20 Uhr, lässt das Duo, das sich „phase eins“ nennt, mit einem weiteren Konzert an selber Stelle Stufe zwei folgen. Ilka Posin hat unlängst der von ihr mitbegründeten Frauenrockband „The Shevettes“ den Rücken gekehrt. Das und mehr verriet die Berlinerin unserer Zeitung in einem Interview.