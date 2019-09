Harpstedt - Von Rainer Jysch. Aus Anlass des 20. Geburtstages des Waldkindergartens in Harpstedt waren am Sonnabend zahlreiche Gäste der Einladung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland („Bund“) zu einer kleinen Feier in den Amtsackerwald nahe der Stettiner Straße gefolgt. „Wir haben 170 Einladungen verschickt, davon 140 an ehemalige Kindergartenkinder und ihre Eltern“, begrüßte Wulf Carius, Vorsitzender der „Bund“-Regionalgruppe Oldenburg Land/Delmenhorst und Initiator des Waldkindergartens, die Besucher auf einer Lichtung. Auch Nils Gerlach (19), Joell Huntemann und Justin Rosomm (beide 13) waren als ehemalige Waldkindergartenkinder unter den Gästen.

1998 hatte Initiator Carius die Anregung für einen Waldkindergarten aus Bassum mitgebracht und zusammen mit dem Revierförster Eberhard Guba eine passende Stelle im Harpstedter Wald ausfindig gemacht: „Die Frage war dann: Wer bezahlt das Ganze?“, erinnerte sich Carius. Eine fast 100-prozentige Zustimmung im Sozialausschuss der Samtgemeinde löste damals den Knoten. „Das war schon etwas Besonderes“, lobte er die unproblematischen Entscheidungswege.

Eine zunächst auf zwei Jahre befristete Genehmigung des Landesjugendamtes gab 1999 letztlich den Startschuss für die Betreuungseinrichtung. Heute bestehen zwei Gruppen, formal zwei eigenständige Kindergärten, mit jeweils 15 Kindern, die von 8 bis 12 Uhr betreut werden. Der „Bund“ ist Träger des Waldkindergartens. Bezahlt wird er von der Gemeinde. „Da sind wir sehr froh drüber“, so Carius weiter. Obwohl keine Immobilien zu unterhalten sind, seien die Kosten für einen Waldkindergarten nicht günstiger als bei anderen Kitas, „weil die 15 Kinder im Wald von zwei Erzieherinnen betreut werden müssen.“

„Es ist in der ganzen Bundesrepublik der einzige Waldkindergarten, der vom Bund für Umwelt und Naturschutz getragen wird“, wies Revierförster Guba auf das Alleinstellungsmerkmal hin: „Das gibt es nur hier in Harpstedt.“ Zudem sei es einer der ältesten Waldkindergärten in Niedersachsen. Die Idee dazu käme ursprünglich aus Dänemark und habe sich über Schleswig-Holstein nach Niedersachsen verbreitet. Der Forstbehörde sei es wichtig, dass die Kleinen schon frühzeitig ein Verständnis für die Natur bekommen. Die Drei- bis Sechsjährigen seien „mehr als 90 Prozent an der frischen Luft“, querfeldein und über Stock und Stein geht es dann. „Es gibt kein Wasser und keinen Strom auf den Waldwagen“, sagten die Kita-Leiterinnen Andrea Brockmann und Sabine Reibert. Anfangs komme es zwar auch im Wald zu Erkältungen, das ändere sich aber im Laufe der Zeit. „Wenn sie in die Schule kommen, haben die Kinder ein sehr gutes Abwehrsystem“, erklärte Brockmann. „Auch die Gefahr der gegenseitigen Ansteckung ist im Wald deutlich geringer“, so Reibert. Im Winter wird in den Waldwagen mit einem „Küchenhexe“ genannten Holzofen geheizt, der auch eine Vorrichtung zum Kuchenbacken aufweist. Da seinerzeit Kindergartenplätze fehlten, sei die damalige Entscheidung für einen Waldkindergarten nicht schwergefallen, so Herwig Wöbse, Bürgermeister der Samtgemeinde. Man habe das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. „Die Kinder wachsen in einer natürlichen Umgebung auf. Das hat Vorteile für die Motorik und die Koordination. Die Kinder werden hier fit gemacht, auch mit kleinen Hindernissen umzugehen.“ Wolfram Höhn vom Landesvorstand des „Bund“ überbrachte ebenfalls Glückwünsche und eine Spende für die beiden Kindergärten im Wald.

„Dies ist ein Baum“, sangen die Waldkinder aus der Gruppe der „Waldfüchse“ und der „Grashüpfer“ für ihre Gäste. Unterstützt wurden sie dabei von den Betreuerinnen und von Günther Michael an der Gitarre. Der hatte als Geburtstagsgeschenk eine Ukulele mitgebracht, die zukünftig die musikalischen Aktivitäten der Waldkinder begleiten soll.