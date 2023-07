Bedenken anstelle von Beifall für Gewerbegebietserweiterung in Ippener

Von: Jürgen Bohlken

Diese im Sitzungsverlauf auf eine Leinwand projizierte „Visualisierung“ sollte einen Überblick über die Erweiterungsvorhaben geben. © Planungsbüro

Groß Ippener – Seitens der Investoren längst getätigter Grunderwerb, schon sehr detailreiche Bauplanungen, bereits erbrachte Gutachten und gelaufene Abstimmungsgespräche mit der Landesstraßenbaubehörde erweckten am Donnerstagabend während der Sitzung des Ippener Rates unter den zahlreichen Zuhörern im Gasthaus Wülfers den Eindruck, die Erweiterungsvorhaben von Lidl und Ela Container im Gewerbegebiet an der A1 seien mehr oder weniger beschlossene Sache.

Träfe das wirklich zu, wären die kommenden Öffentlichkeitsbeteiligungen im Verlauf der beiden vorhabenbezogenen B-Plan-Verfahren, die mit sieben Für- bei einer Gegenstimme eingeleitet worden sind, kaum mehr als Makulatur.

Ein drittes Bauleitplanverfahren hat der Rat angeschoben, um die Aufweitung der L 776 für zwei Linksabbiegespuren im Bereich der Kreuzung mit der Straße „Am Gewerbegebiet“ zu planen (dafür ist Grunderwerb nötig). Die Erweiterung des Industriegebietes in Richtung Brillheide um 8,5 Hektar treibt die Gemeinde auf Antrag voran. Dahinter stecken zwei konkrete Expansionswünsche – daher auch zwei vorhabenbezogene B-Pläne.

Lidl, schon seit 2005 in Ippener ansässig, plant ein neues Logistikzentrum mit Kühlgutlager und etwa 12.000 Quadratmetern gekühlter (Zwischen-)Lagerfläche plus Verwaltungstrakt. Die Altimmobilie soll abgerissen und das frühere Offergeld-Grundstück als Parkplatz genutzt werden. Vorgesehen sind über Stellflächen für Beschäftigte hinaus auch 48 Lkw-Parkplätze mit Elektrifizierung für die Ladungskühlung sowie ein (neuer) Fahreraufenthaltsraum inklusive Duschen, Sanitäreinrichtungen und Snack-Automat.

Ein heißes Eisen hat der Rat der Gemeinde Groß Ippener mit der angestrebten Gewerbegebietserweiterung angepackt. Das ließ sich ob der Zuhörerschar im Gasthaus Wülfers schon erahnen, und das offenbarte sich dann in kritischen Fragen und Anmerkungen. © Bohlken

Das Logistikzentrum soll 20 bis 30 neue Jobs bringen. Lidl rechnet mit zwei Jahren Bauzeit und hofft darauf, das Kühlgutlager im ersten Quartal 2027 in Betrieb nehmen zu können.

Von Groß Ippener aus sollen etwa Molkereiprodukte vorkommissoniert und dann in ganz Deutschland verteilt werden. „Aber auch Dänemark wollen wir komplett von hier aus beliefern“, erläuterte Projektleiter Fabian Mayer. Das operative Logistikgeschäft obliegt nicht Lidl, sondern Thermotraffic. Diese Spedition wird das Kühlgutlager auch betreiben. Die Planer-Aussage im Rat, wonach sich die Zahl der Lkw-Fahrten pro Tag im Schnitt nur um etwa 40 erhöhen werde, erntete angesichts der erheblichen Vergrößerung der Lagerfläche durchaus Skepsis aus der Zuhörerschaft.

Irritationen in der Zuhörerschaft

Ela Container, im Geschäftsfeld Containervermietung tätig, will ebenfalls ein Logistikzentrum realisieren (mit Servicestation). Das Bestandsverwaltungsgebäude soll bleiben. Die geplante neue Halle möchte das Unternehmen für das Aufbereiten, Lagern, Ausrüsten und Konfektionieren von Containern nutzen.

Von 20 bis 25 erwartbaren zusätzlichen Arbeitsplätzen im gesamten Spektrum handwerklicher Berufe sprach Planer Peter Stelzer. Die Zahl der zusätzlichen Lkw-Fahrten bezifferte er mit ungefähr 30 am Tag – „in der Spitze“.

„Habt ihr uns mal gefragt, ob wir eine Erweiterung des Gewerbegebietes überhaupt wollen?“, schwang ein vorwurfsvoller Unterton in einer Frage mit, die aus dem Kreis der anderen im Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen kam. So mancher Firmeninhaber fühlte sich offenkundig nicht wirklich mitgenommen.

Werden wir jetzt zwangsumgesiedelt?

Mit einer unglücklichen Formulierung löste Bürgermeister Stefan Pleus obendrein unbeabsichtigt Irritationen aus. Firmen wie etwa das Autohaus Thöle, Paul und Timmermann oder Planen Niehaus benötigten nicht zwingend eine Autobahnabfahrt, sagte er. Solche Betriebe „könnten auch in anderen Teilen der Samtgemeinde angesiedelt werden“.

Darauf folgte eine getuschelte Bemerkung: „Werden wir jetzt zwangsumgesiedelt?“ Eine zweite Reaktion lautete: „Das hört sich an, als ob ihr uns loswerden wollt.“ Das sei mitnichten so, beteuerte Pleus. Er habe nur sagen wollen, dass es generell für ein Autohaus oder einen Handwerksbetrieb nicht zwingend unmittelbarer Autobahnnähe bedürfte. Für solche Firmen könnten auch andere Mitgliedskommunen der Samtgemeinde Harpstedt passgenaue Standorte schaffen. Nur sei dort der Wille dazu gegenwärtig kaum erkennbar. „Einziger Lichtblick“ sei Prinzhöfte mit seiner Beteiligung am Gewerbegebiet Hockensberg.

Das redensartliche Kind war trotz des Bürgermeisters Bemühungen, die Wogen zu glätten, in den Brunnen gefallen. Inhaber der konkret benannten Firmen fühlten sich auf den Schlips getreten.

Expansionschancen nur für „die Großen“?

Nachdem der Rat alle drei B-Pläne mit Aufstellungsbeschlüssen auf den Weg gebracht und zugleich den Weg für die erste Stufe der Beteiligung von Öffentlichkeit und „Trägern öffentlicher Belange“ freigemacht hatte, mehrte sich in der zweiten Einwohnerfragestunde Kritik. Firmen bekämen „Flächen zur Verfügung gestellt“, weil „sie groß sind“, während sich die kleineren „nicht erweitern“ könnten, hieß es etwa. „Das ist eine Unterstellung“, entgegnete der Bürgermeister. Die Gewerbegebietserweiterung bringe viele Folgekosten mit sich, insbesondere Erschließungskosten, die natürlich nicht die Gemeinde tragen wolle. Mit Lidl und Ela Container gebe es nun zwei „potente Vorhabenträger“, die solche Aufwendungen schultern könnten. Pleus: „Da sprechen wir von mehreren 100.000 Euro.“ Die genaue Kostenverteilung werde in noch zu schließenden Durchführungsverträgen zu regeln sein. Lidl werde die auf dem eigenen Grundstück geplante Erschließungsstraße allein bezahlen, bestätigte der Bürgermeister die Vermutung eines Fragestellers.

Die Gemeinde Groß Ippener werde von ihren Möglichkeiten, Kosten auf die Vorhabenträger umzulegen, natürlich Gebrauch machen, sagte Samtgemeindebauamtsleiter Jens Hüfner; das gelte genauso für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; auch die würden in vorhabenbezogenen Bauleitplanverfahren „üblicherweise“ dem Vorhabenträger zugeordnet.

Zuhörer Friedrich Meyer hätte gern die Gewissheit gehabt, dass „es uns mit Blick auf die Gewerbesteuer nicht so ergeht wie bei trans-o-flex“, denn: „Da waren damals Versprechungen gemacht worden, die nicht eingehalten worden sind“. Danach, was die Gemeinde am Gewerbegebiet „verdient“, erkundigte sich Thomas Michael Rappers. Stefan Pleus ließ durchblicken, der Haushaltsansatz für das Gewerbesteueraufkommen insgesamt liege bei einer Million Euro.

Der allergrößte Teil davon fließe über Umlagen an Samtgemeinde, Landkreis und Land. Unterm Strich blieben nur etwa 50.000 Euro für Groß Ippener übrig.

Die Kommune bekommt für die abgeführten Beträge Leistung zurück. Pleus: „Von der Samtgemeindeumlage etwa werden Feuerwehr, Kindergarten, Schule, öffentliche Verwaltung und anderes mehr bezahlt. Das kostet ja alles Geld. Was mich aber schon ein bisschen ärgert: Während wir versuchen, unsere Einnahmen nach oben zu bringen, ziehen andere Mitgliedsgemeinden den Vorhang zu und verzichten auf die Entwicklung von Gewerbeflächen, weil sie meinen, das brächte ja ohnehin nur Arbeit und Ärger mit sich.“

Letzte Erweiterung liegt 30 Jahre zurück Im Verlauf der Bauleitplanungen für die vorgesehenen Logistikzentren muss die Gemeinde Groß Ippener dem Artenschutz Rechnung tragen, vor allem mit Blick auf Vorkommen von Feldlerche und Kiebitz. Zu den außerdem abzuarbeitenden Themen gehören erforderliche Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft, die Oberflächenentwässerung (mithilfe von Regenrückhaltebecken) sowie der Schallschutz unter besonderer Berücksichtigung des Schutzbedürfnisses im Wochenendgebiet und der von der A1 ausgehenden Lärmemissionen. Die maximal zulässige Gebäudehöhe für die Logistikzentren soll 15 Meter betragen – und die Grundflächenzahl 0,8. Bürgermeister Stefan Pleus läutete die Beratungen in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit einem Blick in die Geschichte ein: Das seit 1984 bestehende Industriegebiet an der A1 sei dreimal erweitert worden, zuletzt 1993. Seit nunmehr 30 Jahren liege die Gesamtgröße bei etwa 25 Hektar. Auf eine vierte Erweiterung habe Groß Ippener bislang verzichtet, weil damit auch eine „Erweiterung der Erschließung“ hätte einhergehen müssen. Pleus weiter: „Vom Rat war lange Zeit angedacht, die Erschließung über die rückwärtige Seite des Gewerbegebietes erfolgen zu lassen, also über die Straße Brillheide. Die erheblichen Kosten hätten aber auf die Vorhabenträger umgelegt werden müssen. Das wiederum wäre nur im Zuge einer großen Erweiterung möglich gewesen.“ Denn: „Die Straße hätte eine Länge von bestimmt einem Kilometer und eine Breite von fünf bis sechs Metern – für den Schwerlastverkehr – haben müssen.“ Nun seien zwei Unternehmen gefunden, „die bereit sind, einen Großteil der Erschließungskosten zu übernehmen“, spielte der Bürgermeister auf Ela Container und Lidl an. Nun, da eine Erschließung über die Brillheide aus fachbehördlicher Sicht nicht mehr in Betracht komme und die Zufahrt – wie bislang – von der Landesstraße 776 erfolgen müsse, gebe es die Auflage, „den bestehenden Einmündungsbereich zu ertüchtigen und den wachsenden Bedürfnissen anzupassen“. Vor dem Hintergrund des damit verbundenen Genehmigungsverfahrens habe der Rat große Bedenken gehabt, weil „wir nicht einschätzen konnten, welche Auflagen uns für unser Vorhaben gemacht werden“, welche Kosten das mit sich brächte und wie lange das Genehmigungsprozedere dauern würde (Pleus: „Im schlimmsten Fall hätten es Jahre sein können“). Dank Mithilfe des Ingenieurbüros Grote und von Bauamtsleiter Jens Hüfner sei nun aber bereits ein „Okay“ der Landesstraßenbaubehörde zur Ausbauplanung erwirkt worden – unter der Bedingung, dass geforderte „Planungsparameter für die Dimensionierung der Verkehrsfläche“ per Änderung im ursprünglichen B-Plan „Gewerbegebiet Groß Ippener“ verankert werden. Exakt so werde allerdings nicht verfahren, räumte der Bürgermeister ein: „Wir passen nicht den alten Bebauungsplan an, sondern bringen einen neuen, den B-Plan Nr. 21, auf den Weg.“ Pleus abschließend: „Somit steht nun die Tür für die Gewerbegebietserweiterung offen. Billig wird das Vorhaben beileibe nicht werden, aber für viele Investoren ist der Faktor Zeit genauso teuer.“