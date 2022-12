Groß Ippener schielt auf bis zu 130 neue Jobs

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Eine Fertigungshalle in Groß Ippener will die Ela Container GmbH mit Hauptsitz in Haren/Ems realisieren. © -

Groß Ippener – Wegen ambitionierter Bauvorhaben der Discounterkette Lidl und der Ela Container GmbH will die Gemeinde Groß Ippener die Erweiterung des Industriegebietes an der A1 in Richtung „Brillheide“ um etwa zehn Hektar nun mit Nachdruck vorantreiben. Die Kommune schielt auf 100 bis 130 neue Arbeitsplätze.

Ela Container mit Hauptsitz in Haren an der Ems, bislang nur mit einem Verkaufsbüro in Groß Ippener vertreten, plant im Industriegebiet eine große Container-Fertigungshalle. Das Unternehmen benötigt vor diesem Hintergrund zusätzlich viele Stellplätze. Von der Fertigung, Aufarbeitung und Reparatur von Containern in Ippener erhofft sich die Gemeinde 50 bis 80 neue Arbeitsplätze.

Lidl als Eigentümer der vormaligen Liegenschaft des Logistikers Offergeld betreibt auf dieser Fläche „Am Gewerbegebiet“ bereits ein Zentrallager, will die Altimmobilie aber abreißen, um dann dahinter komplett neu und etwa doppelt so groß zu bauen. Das frühere Offergeld-Grundstück soll als Parkplatz genutzt werden.

Vorhabenbezogenes Bauleitplanverfahren

Die Discounterkette Lidl benötigt in Groß Ippener insbesondere Lagerkapazität für Nahrungsmittel, die zwar nicht tiefgefroren, wohl aber gekühlt werden müssen. In dem Zentrallager werden angelieferte Waren der Hersteller kommissioniert und dann nicht auf Discounter, sondern vielmehr auf andere Lagerstandorte verteilt. Die Gemeinde rechnet als Folge der Lidl-Expansion in Ippener mit rund 50 neuen Arbeitsplätzen. Die mit dem Lager verbundenen logistischen Dienstleistungen erledigt Thermotraffic für die Discounterkette. Dieses Unternehmen ist seit 1984 als Spezialist für temperaturgeführte Logistik weltweit aktiv.

Anfang kommenden Jahres will der Ippener Rat einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Grundlage für die Erweiterung des Industriegebiets mit einem Bauleitplanverfahren auf den Weg bringen. Ein Gutachten soll schon ergeben haben, dass die Straße „Am Gewerbegebiet“ den zusätzlich zu erwartenden Verkehr aufnehmen könnte. Folglich wäre keine Verbreiterung vonnöten.

Keine Verbreiterung der „Brillheide“

Wohl aber bedürfte es nach derzeitiger Lage der Dinge eines Ausbaus des Einmündungsbereiches mit einer Linksabbiegespur auf der L 776. Die Planungskosten tragen die Träger der beiden Bauvorhaben. Sie sollen auch die Erschließung der Erweiterungsfläche in Eigenregie bewerkstelligen.

Aus der Idee, die „Brillheide“ zu verbreitern, damit über diese Straße Verkehr aus dem Industriegebiet abfließen kann (was dort vielleicht zu einer Entzerrung beitrüge), wird hingegen nichts. Aus fachbehördlicher Sicht darf kein zweiter Gefahrenpunkt entstehen; vielmehr müsste der vorhandene (Einmündungsbereich zum Industriegebiet) durch Ausbau entschärft werden.

Mit der Autobahn GmbH haben wir schon Kontakt aufgenommen – und erfahren, dass sich der sechsspurige Ausbau der A1 hinzieht. Dazu werde es in den nächsten zehn Jahren nicht kommen, hieß es. Von daher müssen wir das erst mal nicht bei unseren Planungen berücksichtigen.

„Bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg hat schon ein Gespräch stattgefunden. Der beauftragte Planer, der sich mit dem Einmündungsbereich befasst, plant erst mal nur mit einer Linksabbiegespur. Ob zusätzlich eine Rechtsabbiegespur oder gar eine Ampel gefordert wird, muss man sehen“, sagt Bürgermeister Stefan Pleus. „Im Januar folgt ein weiteres Gespräch mit der Landesstraßenbaubehörde“, kündigte er am Mittwoch im Rat an. „Dann spricht als Dritter zusätzlich die Autobahn GmbH mit, die beim ersten Treffen nicht dabei war. Mit ihr haben wir schon Kontakt aufgenommen – und erfahren, dass sich der sechsspurige Ausbau der A1 hinzieht. Dazu werde es in den nächsten zehn Jahren nicht kommen, hieß es. Von daher müssen wir das erst mal nicht bei unseren Planungen berücksichtigen.“

„Ippener Kämpe II“: Zwei Bauwillige springen ab

Das im Werden begriffene Baugebiet „Ippener Kämpe II“ sei indes inzwischen in der Vermarktungsphase angekommen, widmete sich Pleus einem anderen Thema. „Vier Kaufverträge haben wir in der letzten Woche unterschreiben können“, berichtete er. Die Baugrundstücke seien alle vergeben gewesen, aber dass die gestiegenen Baustoffpreise, die hohe Inflation und die jüngsten Zinsanhebungen nicht folgenlos bleiben würden, habe der Rat schon befürchtet. Die Sorge erwies sich als nicht unbegründet: „Leider sind uns tatsächlich zwei Bauwillige abgesprungen, einer von ihnen erst sechs Stunden vor dem Vertragsunterzeichnungstermin“, bedauerte Pleus.

Zwei Baugrundstücke habe die Gemeinde folglich nun wieder „über“. Pleus äußerte Verständnis für die Rückzieher. Es sei ihm lieber, ein Bauwilliger unterschreibe nicht, statt ein Grundstück zu erwerben und das geplante Haus dann womöglich wegen Geldmangels nicht fertigstellen zu können.