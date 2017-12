„Waldburg“ profitiert von Auktion auf Hof Witte

Gespendete Gewinne unterm Hammer

+ Die Kinder nahmen den Kremser nur allzu gern in Beschlag. „Waldburg“-Leiterin May-Britt Mundt (4.v.l.) dankte herzlich für den unerwarteten Geldsegen. Das kleine Foto zeigt Heinz Witte während der Versteigerung der gespendeten Gewinne in seinem Element.

Wohlde/Mahlstedt/Harpstedt - 42 Jahre ist es her, seit Heinz Brüning aus Mahlstedt und Heinz Witte aus Wohlde gemeinsam mit acht weiteren Landwirten die landwirtschaftliche Meisterprüfung ablegten. Aus diesem Anlass treffen sie sich im jährlichen Turnus reihum auf einem der jeweiligen Betriebe. In diesem Jahr schlüpfte Heinz Witte für das „Meistertreffen“ in die Gastgeberrolle.