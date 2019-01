Dünsen - Späte Neujahrswünsche ließen sich am Sonntag in der Zufluchtskirche in Dünsen vernehmen. Bei Berlinern, Glühwein und Kinderpunsch kamen Jung und Alt ins Gespräch. Organisiert hatte den Neujahrsempfang der Heimatverein „Wir - dat Dörp Dünsen“. Draußen, an der Tischtennisplatte, amüsierten sich Kinder bei „Affentennis“. Für dieses Turnier hatten die Samtgemeinde Harpstedt und Gastronomen Preise gespendet. Foto: BohLKEN