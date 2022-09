Nachtschichten im Dienst der Harpstedter Heimathistorie

Von: Jürgen Bohlken

„Die Samtgemeinde Harpstedt einst und jetzt“ heißt Günter Kastendiecks historischer Streifzug. 200 Exemplare der Broschüre sind gedruckt. © Bohlken

Harpstedt – „Wenn andere Leute schlafen, arbeitet er“, sagt Friedrich zur Hellen über seinen Kollegen im Samtgemeindearchiv. Günter Kastendieck schmunzelt. Die eine oder andere Nachtschicht bestreitet der Klosterseelter nicht. Dass es sich gelohnt hat, manch späte Stunde am Schreibtisch zu sitzen, beweist seine 48-seitige, reich bebilderte Broschüre „Die Samtgemeinde Harpstedt einst und jetzt“, die der 76-Jährige zusammen mit dem Geschichtsverein herausgegeben hat.

Sie thematisiert unter anderem das ehemals größte zusammenhängende Waldgebiet Nordwestdeutschlands mit seinen waldumwobenen Ortschaften, die Entstehung der Samtgemeinde, das Post- und Verkehrswesen sowie die Vergangenheit des Harpstedter Amtshofes als Burg und einstigem Sitz „der Drosten und Amtmänner“.

Schwerpunktmäßig richtet der Samtgemeindearchivpfleger den Blick auf die Zeit von 1929 bis heute. Nicht von ungefähr: 1929 erschien Albert Pauls „Syker Heimatbuch für Schule und Haus“. Kastendieck fiel es durch Zufall in die Hände. Verblüfft las er darin vom Landkreis Syke. „Ich wusste gar nicht, dass es den mal gegeben hat“, sagt er. Der Kreis Syke mit Kreissitz in der Hachestadt gehörte bis 1932 zur preußischen Provinz Hannover, erwähnt Kastendieck im Vorwort seiner Broschüre. Er sei 1885 aus dem Amt Syke, der Gemeinde Freidorf des Amtes Bruchhausen und dem Amt Freudenberg (ohne die Gemeinden Neuenkirchen und Cantrup) gebildet worden. Durchaus aufschlussreich: Harpstedt gehörte als damaliger Teil des Amtes Freudenberg dazu. Der Kreis Syke und der größte Teil des benachbarten Kreises Hoya gingen 1932 im damals neuen Landkreis Grafschaft Hoya auf. Diese (preußische) Kreisreform ist heute weit weniger bekannt als die von 1977, in deren Verlauf die Samtgemeinde Harpstedt oldenburgisch wurde. Kastendieck hat wesentliche Passagen aus dem „Syker Heimatbuch“ in seine Broschüre übernommen und sie ergänzt, um den Brückenschlag bis in die Gegenwart hinzubekommen.

Broschüre ist für fünf Euro zu haben Die Broschüre „Die Samtgemeinde Harpstedt einst und jetzt“ von Günter Kastendieck kostet fünf Euro. 200 Exemplare sind bei D.C. Lampe gedruckt worden. Erhältlich ist das 47-seitige Heft bei Schreibwaren Beuke in Harpstedt sowie – montags und donnerstags zwischen 14 und 17 Uhr – bei den beiden Samtgemeindearchivpflegern im Amtshof-Untergeschoss.

Als eine recht ergiebige Quelle zur Erhellung der Amtshof- und Ortshistorie erwies sich wiederum Rudolf Warneckes Veröffentlichung „Harpstedt in Geschichtsbildern und einem Abriss seiner Geschichte“ von 1979. Ebenso schöpfte Kastendieck aus einer 2004 seitens der evangelisch-lutherischen Christusgemeinde im Eigenverlag publizierten Abhandlung des vormaligen Samtgemeindearchivpflegers Dr. Jürgen Ellwanger über den Bau der Harpstedter Christuskirche in den Jahren von 1742 bis 1753. Eine hilfreiche Unterstützung seien außerdem Samtgemeindearchivalien gewesen, sagt er.

In einer im preußischen Staatsarchiv in Hannover aufbewahrten Harpstedter Chronik (vom Autor sind nur die Initialen J.G.R. bekannt) stieß der Klosterseelter auf eine besonders anschauliche Beschreibung der früheren Ausmaße des Waldes in der Region: Ein Eichhörnchen hätte von Bassum über Harpstedt bis nach Varrel von Baum zu Baum hüpfen können, „ohne jemals die Erde zu berühren“, heißt es darin. Die riesigen Waldgebiete seien Mitte des 19. Jahrhunderts durch große Aufforstungen entstanden, so Kastendieck. Sie würden teils von Forstämtern und teils von Privatforsten bewirtschaftet. Der Archivpfleger erwähnt großflächige Zerstörungen durch den Orkan „Quimburga“ am 13. November 1972 genauso wie aktuelle Schäden durch Borkenkäferbefall.

Dass es mal einen Kreis Syke gab, wusste ich nicht.

Auch die eine oder andere Kuriosität hat es in die Broschüre geschafft. Dazu zählt der „Wunderburger Postbaum“, der im Ersten Weltkrieg einem Zustellermangel geschuldet war. Daran hingen unterschiedliche Behälter. Der Postbote legte Postsachen, die für die Höfe der Umgebung bestimmt waren, hinein und blies die Signaltrompete. Das Geräusch animierte dazu, zum Baum zu eilen, um die dort hinterlegten „Briefschaften“ abzuholen.

Der Geschichtsverein der Samtgemeinde Harpstedt habe die Broschüre finanziert, betont Kastendieck. Vor der Leistung des Archivpflegers zieht der Vorsitzende Tobias Alhelm in einem Grußwort den redensartlichen Hut. Darin heißt es: „Jeder, der sich schon einmal mit der historischen Forschung auseinandergesetzt hat, merkt sehr schnell, dass diese wichtige und ernst zu nehmende Profession enormen Fleiß, eine spezielle Hartnäckigkeit und eine besondere Detailverliebtheit benötigt. Günter Kastendieck zeigt mit der Herausgabe dieser Broschüre all diese Qualitäten; dabei unterstützt der Geschichtsverein ihn uneingeschränkt.“

Den Text hat der Klosterseelter allein erarbeitet. Bei der Realisierung des Heftes half ihm sein Archiv-Kollege Friedrich zur Hellen. In den Danksagungen für Lektorat, Fotos und anderweitige Unterstützung tauchen namentlich Hermann Bokelmann, Claus Lampe, Renate Kastendieck, Johann Schumacher (†) und Florian Schmidt auf.