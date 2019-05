Geschichte als sinnliches Erlebnis

Oberschule würdigt Jubiläum mit Projektwoche und Tag der offenen Tür

+ Um den „Geist des Hausmeisters“ ging es in einem Theaterstück des Wahlpflichtkurses „Darstellendes Spiel“.

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Alte Landkarten aus dem Schulkeller, mit Nähmaschine und Buchfolie zu schmucken Federmappen verarbeitet, gab’s gegen Bares. Der Style der 1960- und 1970er-Jahre erlebte in einer Modenschau eine Renaissance. Der Tag der offenen Tür der Oberschule Harpstedt bot noch weit mehr als das. Er lockte diesmal mit einem besonders hohen Erlebniswert. Aus gutem Grund: Die Veranstaltung mit Präsentation der Ergebnisse aus der zurückliegenden Projektwoche stand thematisch im Zeichen des 50-jährigen Bestehens des Schulgebäudes. Die Besucher kamen am Freitag zahlreich. Sie ließen sich gern darauf ein, Geschichte mit allen Sinnen zu erfahren. Anhand eines Zeitstrahls sowie Zeitungsberichten und Fotos vollzogen sie in der Pausenhalle „Meilensteine“ der Schulhistorie nach. Eben wegen des Jubiläums gab sich auch Lokalprominenz aus Politik und Verwaltung die Ehre. Die Grußredner hielten sich wohltuend kurz. Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse begann seinen Exkurs in die lokale Schulgeschichte zwar 1673, ließ aber zur allgemeinen Erleichterung sofort durchblicken, dass er nicht vorhabe, sich Jahr für Jahr in die Gegenwart vorzuarbeiten. Er erwähnte unter anderem den 1967 gegründeten Schulzweckverband, lobte Fleckenaltbürgermeister Hermann Bokelmann als Wegbereiter und Motor der 1969 in Betrieb genommenen und 1972 komplett vollendeten Mittelpunktschule (heute Oberschule), würdigte die Weitsicht der damaligen Entscheidungsträger und bedauerte zutiefst, dass der kürzlich verstorbene Günter Knappmeier, Rektor bis 1986, das Jubiläum nicht mehr miterleben konnte. „Aber“, so unterstrich Wöbse, „das Gebäude allein ist nichts wert, wenn es nicht mit Leben und Menschen gefüllt wird.“