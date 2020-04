Geschätzte 150 Feuerwehrkräfte löschen brennendes Wohnhaus am Waldweg in Kirchseelte

Kirchseelte - Geschätzte 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kirch- und Klosterseelte, Brinkum, Fahrenhorst, Heiligenrode, Groß Ippener, Harpstedt und Wildeshausen löschen aktuell am Waldweg in Kirchseelte ein unter starker Rauchentwicklung brennendes Wohnhaus. Das Feuer war in der angrenzenden Garage aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, ehe die Flammen auf das Dachgeschoss des Hautgebäudes übergriffen. Bei den Löscharbeiten kommen auch die Drehleitern aus Brinkum und Wildeshausen zum Einsatz. Die Garage ist schon komplett zerstört worden. Der Gesamtschaden dürfte mindestens im deutlich sechsstelligen Euro-Bereich liegen – und das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar sein; ob es durch Kernsanierung zu retten ist, lässt sich zur Stunde nicht absehen. Menschen kamen offenbar nicht zu Schaden. Gesicherte Erkenntnisse darüber liegen der Polizei in Wildeshausen aber bislang nicht vor. Die Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte war bereits um 6.41 Uhr alarmiert worden. Nachalarmierungen bedurfte es auch, um genügend Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben. Fotos: Bohlken