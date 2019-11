Geschäftsstelle Adelheide wird geschlossen

Raiffeisen-Warengenossenschaft: „Haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“

+ Nach den Aufsichtsratswahlen: Hilmer Schwarting, Wolfgang von Fintel (Vorstand), Torsten Schröder, Björn Brunkhorst, Dr. Jochen Meyer (Aufsichtsratsvorsitzender) und Moritz Stubbe (v.l.). Das neue Aufsichtsratsmitglied Hergen Horstmann war wegen seiner Teilnahme an der Bauern-Großdemo in Berlin nicht anwesend. Foto: Jysch

Klein Ippener - Von Rainer Jysch. „Strengere regulatorische Vorgaben, die Digitalisierung und der Fachkräftemangel belasten die landwirtschaftlichen Betriebe, aber auch unsere Raiffeisen-Warengenossenschaft Bassum-Harpstedt“, sagte Geschäftsführer Wolfgang von Fintel am Montagabend während der RWG-Generalversammlung mit 143 Teilnehmern in „Hackfeld’s Dorfkrug“ in Klein Ippener. Dies zeige sich auch in der Geschäftsstelle in Adelheide, die geschlossen werde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei eine Veräußerung des Standortes noch in diesem Geschäftsjahr zu erwarten. Gespräche mit Kaufinteressenten gebe es bereits.