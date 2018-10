Gesanglicher Brückenschlag zwischen Kontinenten

Chor „Voices“ reißt Publikum in der Zufluchtskirche in Dünsen mit facettenreichem Gospel mit

+ Die „Voices“ begeisterten das Publikum in der Zufluchtskirche restlos. - Foto: Rottmann

Dünsen - Zahlreiche Freunde der Gospelmusik haben am Freitagabend in der Dünsener Zufluchtskirche im Rahmen der Reihe „Kultur am Glockenturm“ ein mitreißendes Konzert des Oldenburger Gospelchors „Voices“ genossen. Bereits während des Einzugs in das Gemeindezentrum mit dem Lied „Siyahamba“ bekamen die Zuhörer einen Vorgeschmack auf das imposante Repertoire. Neben New Gospels aus den USA, Skandinavien und Deutschland begeisterte der Chor vor allem mit Spirituals aus Südafrika und Namibia. Niels Erlank, der in Swakopmund/Namibia zur Welt kam, leitet den Chor seit 2007. Anlässlich des 20-jährigen Chorbestehens im Jahr 2014 reisten die „Voices“ (nach 2009) zum zweiten Mal nach Namibia. Gemeinsame Konzerte mit den Partnerchören vor Ort, die zu den besten des Landes zählen, bildeten Schwerpunkte des Aufenthaltes.